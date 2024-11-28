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柴柴一看到吸塵器就衝過來！　翹屁股瞇眼享受吸毛服務

記者賈沐蓉／綜合報導

香港柴犬阿豆超愛吸塵器，當家人一拿出機器打掃，阿豆就會立刻衝過來，要他們拿吸塵器清掉自己身上的廢毛，過程中不但主動翹屁股示意，還會舒服的閉眼享受，這段柴犬「討吸」的搞笑畫面也被阿豆爸爸全程錄下，並分享至愛犬的Threads帳號，吸引許多網友的關注。

▲柴柴「超愛吸塵器」　翹屁股瞇眼爽臉享受清毛服務。（圖／shibabeany提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴柴看到吸塵器一點都不害怕，反而還會主動翹屁股享受清毛服務。（圖／shibabeany提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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Threads@shibabeany分享的影片中，可見阿豆趴在沙發上翹著屁股，家人拿著吸塵器在牠身上擼來擼去，先從屁股跟後腿開始，接著移動到身體側面，而聰明的阿豆看見家人的動作，也迅速擺出一個方便清廢毛的姿勢。當吸頭來到阿豆的頭頂時，牠甚至還滿意的瞇瞇眼，臉上的表情似乎在說著「啊～舒服～」。

▲柴柴「超愛吸塵器」　翹屁股瞇眼爽臉享受清毛服務。（圖／shibabeany提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿豆：對對～就是這裡～（圖／shibabeany提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿豆早已是吸塵器狂粉，甚至會躺在床上耍廢，邊打哈欠邊任由家人翻開肚子、拿吸塵器清毛。平時的阿豆則是隻很乖的狗狗，當把拔帶牠外出時都不吵不鬧，每天還會坐在陽台上迎接飼主回家，不過阿豆還是有倔強的一面，有時出門散步明明知道路線，但不想走就會原地上「拒否柴」的戲碼，讓家人哭笑不得。

▲柴柴「超愛吸塵器」　翹屁股瞇眼爽臉享受清毛服務。（圖／shibabeany提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿豆懶散的躺在床上，邊打哈欠邊由家人清廢毛。（圖／shibabeany提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴柴「超愛吸塵器」　翹屁股瞇眼爽臉享受清毛服務。（圖／shibabeany提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿豆因為不想走這次的散步路線，於是原地當起「拒否柴」。（圖／shibabeany提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則柴犬「討吸」的影片也在網友間掀起討論，許多人都被阿豆瞇眼享受的模樣萌倒，紛紛留言「這表情好像有點享受」、「可愛寶寶，姐姐親親」不少狗飼主也紛紛留言表達羨慕「我家都超怕」、「我家阿柴超討厭吸塵器的聲音，每次都氣到像要跟吸塵器拼命一樣」。

▲柴柴「超愛吸塵器」　翹屁股瞇眼爽臉享受清毛服務。（圖／shibabeany提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲許多毛孩會害怕吸塵器，不過阿豆很喜歡。（圖／shibabeany提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 柴犬吸塵器

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