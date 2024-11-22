領包裹遇虎斑貓「自助取貨」　鑽收據口露屁屁在外面

▲虎斑鑽進包裹自取機台的收據口。（圖／網友Hana提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

屏東恆春網友Hana使用快遞智取服務時，意外發現一隻虎斑也來「取貨」，牠先是悠哉的在店內亂晃，似乎在尋找自己購買的物品，接著居然整隻鑽進領貨機台的收據口，只露出後腳與毛茸茸的尾巴，像是在尋找自己的收據。Hana將這張照片分享至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，在網友間掀起討論。

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▲虎斑貓：我之前訂的罐罐在哪呢？（圖／網友Hana提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Hana在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時分享，這隻虎斑是旁邊店家飼養的貓，當時慵懶地趴在店門口，趁她要拿包裹時跟進裡面，當她在繳費取貨時，就發現這隻貓正在到處閒逛。這隻虎斑貓最後自己跑進機台的收據口內，只留一截尾巴後腳在外面，看起來就像是剛取完包裹，正要拿收據的模樣，讓Hana幽默地說「看來牠比我還會操作店到店服務」。

Hana也補充，貓咪後來有自己出來，因此不用擔心，而這張「最萌取貨員」的照片也在網友間引起討論熱潮，不少人紛紛湧入留言區評論「工讀生出來麥騙」、「他雙11也買了好多罐罐啦」、是駐點物管「是駐點物管」。雖然這張「貓取店」的照片很可愛，但《ETtoday寵物雲》還是要提醒讀者，放養貓狗會違反《動物保護法》，違者可處3000元至1萬5千元的罰鍰。

▲虎斑等在門口，準備偷溜進快遞自取店內。（圖／網友Hana提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）