比熊聞到廚房「飄來紅燒肉香」　門口卡位小眼睛凝望：好想吃～

▲以為有紅燒肉可以吃，結果被無情拒絕，笑不出來啦！（圖／翻攝自小紅書／小花花的每一天）



實習記者陳安榆／綜合報導

中國安徽省有一隻小體比熊犬「花花」，平常最愛的事情就是吃東西。這天牠發現廚房飄來肉香味，於是馬上跑到廚房門口守著，就像是在說「不準背著我偷吃好吃的」，怕家人不分給牠吃，硬要監督，即使媽媽要關上廚房的門也不為所動，怎麼叫都不願意離開半步，讓飼主好氣又好笑。

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▲期待吃肉的花花，超級開心。（圖／翻攝自小紅書／小花花的每一天）



「小花花的每一天」是小紅書上的寵物博主，經常紀錄花花聰明的反應，不過有時候耍小聰明的牠也讓飼主很無奈。這天媽媽在家裡燉著紅燒肉，撲面而來的香氣讓花花忍不住流口水，趁著廚房門沒關好，立馬跑到門縫邊坐著卡位，開心的等待投餵。沒想到媽媽直接將門關起來，花花的微笑瞬間消失，連快要被夾到都不想走，可見對吃有多執著。

▲沒吃到肉吃閉門羹，生無可戀。（圖／翻攝自小紅書／小花花的每一天）



影片發佈後高達14.7萬點讚，網友們紛紛評論「花花：我沒有要吃，只是想幫媽媽試毒」、「變臉就在一瞬間」、「狗狗太愛吃了，送過來我檢查看看」、「完全沒夾到牠的肉，原來花花不是實心的」，倔強又愛吃的模樣讓大家笑翻。