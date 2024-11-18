和尚鸚鵡愛洗澡　飼主洗碗還要「把鳥拿出來」聽牠氣得大叫

▲和尚鸚鵡愛跑進水槽洗澡，被飼主拿出來後還氣得大叫。（圖／翻攝自Tiktok／pinuccio.1676）

記者賈沐蓉／綜合報導

國外綠色和尚鸚鵡皮努喬(Pinuccio)熱愛洗澡，甚至會趁著飼主洗碗時跳進水槽一起「沖涼」。每當飼主將牠移開時，牠還會生氣地「嘎嘎」大叫，隨後固執地跳回去繼續玩水，這樣的行為不斷重複。飼主將這段影片分享至 TikTok，意外吸引超過 7000 萬次的點閱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲皮努喬待在水槽裡，成功干擾正在洗碗的飼主。（圖／翻攝自Tiktok／pinuccio.1676）

根據飼主在 TikTok 分享的影片，畫面中可以看到皮努喬開心地鳴叫，一邊在水槽裡盡情享受淋浴，沒想到下一秒，正在洗碗的飼主便抓起這隻鸚鵡，把牠放回流理臺上。然而固執的皮努喬完全不願放棄，又一次次跳回水槽裡，越玩越開心，隨著牠被移開的次數增加，叫聲也變得越來越大，彷彿在大聲抗議「讓我洗澡！」

疼愛皮努喬的飼主在洗完碗後，特地放水讓牠玩個痛快。8個月大的皮努喬對「在水槽洗澡」情有獨鍾，不僅會趁著家人洗碗時偷偷跑進去，平時即使水槽沒在使用，也會躍上去，好奇地探索「這裡的水怎麼不見了？」

▲皮努喬：水呢？去哪了？？（圖／翻攝自Tiktok／pinuccio.1676）

這段逗趣的影片在網路上引發熱烈討論，廣大網友紛紛留言，「人家要玩水啦」、「鳥：為什麼浴缸裡有盤子？」、「哈哈你抓住了那塊『菜瓜布』」。不過也有人好心提醒飼主「牠是熱帶生物，所以讓牠潮濕點吧」。

▲飼主洗完碗後，立刻讓皮努喬開心的去玩水。（圖／翻攝自Tiktok／pinuccio.1676）