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鬣狗遭刺青男跨欄餵食挑釁！動物園揭「身體狀況」譴責脫序行為

記者賈沐蓉／綜合報導

昨日（16號）台北市立動物園一男性遊客擅自侵入斑點鬣狗的展示場，不但逗弄展出的鬣狗，甚至出現餵食的行為。園方上午10時接受媒體訪問，表示被騷擾的2隻斑點鬣狗現在身體並無異常，今早也正常展出。目前動物園也已經決定要向警方備案。

▲鬣狗遭遊客跨越圍欄「餵食挑釁」　目前正常展出身體無異常。（圖／臺北市立動物園提供）

▲台北市立動物園的彭仁隆區長出席聯訪，回應遊客闖入斑點鬣狗展場事件的相關問題。（圖／台北市動物園提供）

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▲斑點鬣狗（圖／台北市動物園提供）

▲園區內的斑點鬣狗。（圖／台北市動物園提供）

值班區長彭仁隆受訪時指出，目前2隻鬣狗的狀況都非常好，今天早上也有放出到展示場內，昨晚進食都正常，也沒有觀察到「遊客投入進去的食物」。平時鬣狗們以牛肉、整隻全雞等肉類作為主要食物，有時園方也會給予大骨，讓牠們訓練咬合力與磨牙。這2隻鬣狗都是於2011年從法國引進，為了配合演出《少年Pi的奇幻漂流》才來到台灣，拍攝結束後李安導演為了感謝動物園的協助，才將鬣狗留在園中。

▲斑點鬣狗（圖／台北市動物園提供）

▲鬣狗們最初是為了拍攝《少年Pi的奇幻漂流》電影才來到台灣。（圖／台北市動物園提供）

區長彭仁隆指出，當時附近的監視器剛好都沒有拍到肇事遊客，因此目前取得的照片、影像都是由熱心民眾提供。動物園所展出的很多動物都具有危險性，包括獅子、豹等大型食肉目動物，當初在設計這類動物的展示場時會採取不同的隔離模式，像鬣狗的部份就是採取高牆做隔離，它的高度鬣狗跳不出來，但「無法阻止人跳進去」，同時也表示動物園「應約束的是遊客的行為，而非動物的行為」。

▲斑點鬣狗（圖／台北市動物園提供）

▲正在展示場內休息的斑點鬣狗。（圖／台北市動物園提供）

同時彭仁隆區長也表示，現代化的動物園「原則上都會希望能夠讓遊客有更沉浸式的體驗」，因此會盡量減少網籠或玻璃的部份，但這類園區可能就無法「去理解這些遊客的不文明舉動」，這可能就是造成這次意外的原因。雖然園方無法對該男子施行罰則，不過已經決定向警方備案，該名遊客可能會違反 《社會秩序維護法》或公園管理處罰相關條例，但詳細情況還需要諮詢園方的法律顧問。

▲遊客違法翻過柵欄，挑釁並餵食斑點鬣狗。（圖／翻攝自Facebook）

▲刺青男遊客跨越圍欄，挑釁斑點鬣狗，北市動物園強烈譴責該名男子脫序行為並依法追究。（圖／台北市動物園提供）

彭仁隆區長告訴在場記者，成年鬣狗的咬合力是400公斤，約是人類的12倍，比獅子的咬合力還高，如果該名遊客真的不幸跌入，可能會遭受非常大的傷害。同時他也回應，因為這次事件屬於遊客的脫序行為，因此原則上鬣狗的展示場不會有變動，最後他也呼籲「進來動物園的民眾都應安靜地欣賞動物的自然行為」，不要做出不文明的舉動。

▲斑點鬣狗（圖／台北市動物園提供）

▲正在玩玩具的斑點鬣狗們。（圖／台北市動物園提供）

關鍵字： 動物園鬣狗遊客侵入報警事件

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