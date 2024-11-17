遊客翻越圍牆逗弄斑點鬣狗　台北市立動物園：脫序行為依法究辦

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園16日下午有民眾翻越斑點鬣狗的圍牆，還伸手試圖挑釁，對此台北市立動物園回應，將依法追究。

有網友在網路上分享，16日下午3時28分一名身穿黑衣的男子翻越斑點鬣狗的圍牆，還伸長手試圖挑釁，而同行的白衣女子也試圖翻越圍牆，整個過程都被目擊民眾錄下來，也有人擔憂地說「真的很危險」。

台北市立動物園對此表示，遊客翻越圍牆、逗弄甚至餵食斑點鬣狗的行為非常不適當，甚至是違法，將根據民眾提供的錄影畫面與監視器影像，後續追蹤斑點鬣狗的行為與健康，並對該遊客依法究辦。

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▲遊客逗弄斑點鬣狗。（圖／翻攝自臉書）



園方表示，為妥善照顧野生動物，並提供遊客安全且優質的參訪體驗，在各種場地都設計相應的圍籬與護欄，希望民眾在安全的情況下盡可能無阻隔地觀察動物，「有鑑於斑點鬣狗的危險性，禁止跨越護欄顯然是需要遊客共同遵守的安全規範。」

保育員的當務之急就是檢查斑點鬣狗的行為與健康是否受影響，「今日（16日）將斑點鬣狗收到室內場後，初步觀察尚無明顯異常。」保育員會調閱監視器，嘗試釐清遊客投擲什麼東西給斑點鬣狗，以及是否有被吃掉，並檢查活動場是否有不該存在的異物，未來一周也將持續觀察動物的精神、食慾及排便情況，若無異常就會讓動物到戶外場活動。

台北市立動物園再次強調，針對遊客脫序行為將就社會秩序維護法、動物保護法等法令，請益法律專業意見後備案提告。