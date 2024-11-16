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獸醫系上課「邊牧同學沒在聽」　課堂報告牠在講台前跟阿金打鬧

記者賈沐蓉／採訪報導

亞洲大學獸醫系學生「泰迪同學」上課時意外發現，教室裡的邊境牧羊犬「Roxy」與黃金獵犬「書僮」正在打鬧，完全無視台上同學正在課程報告，這兩位「狗狗同學」就在學生們面前開心地玩耍，讓課堂氣氛更加輕鬆。泰迪同學將這段有趣的影片分享到網路後，吸引了大量網友的關注。

▲獸醫系上課「邊牧同學沒在聽」　同學在報告牠講台前跟阿金打鬧。（圖／網友泰迪同學提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一起與同學們上課的邊牧不想聽報告，跑去前排找阿金玩。（圖／網友泰迪同學提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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泰迪同學上傳的影片中可以看到，學生們辛苦報告時，Roxy卻跑去找趴在地上的書僮，又撲又咬地試圖騷擾對方，看起來是想邀請一起玩。而書僮則展現出極大的耐心與溫柔，陪著小狗愉快地互動。泰迪同學在接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，這是亞洲大學獸醫系的日常課堂場景，「我們都可以帶動物上課，而且這類的課程非常多。」

▲獸醫系上課「邊牧同學沒在聽」　同學在報告牠講台前跟阿金打鬧。（圖／網友泰迪同學提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲與獸醫系同學們一起上課的貴賓犬。（圖／網友泰迪同學提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲獸醫系上課「邊牧同學沒在聽」　同學在報告牠講台前跟阿金打鬧。（圖／網友泰迪同學提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗同學們充當模特兒，讓同學們練習動物保定。（圖／網友泰迪同學提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這些「狗狗同學」除了療癒學生的心靈，還有許多實際的學術用途。泰迪同學解釋，狗狗們會擔任中獸醫課程的模特兒，協助示範犬類穴位的位置，此外在其他課程中，狗狗也會協助學生練習動物保定、抽血及血液檢查等技能。泰迪同學將這段邊牧「不聽報告」的影片上傳到Threads，意外引起了熱烈反響。有網友留言表示「這個課堂好歡樂」、「請問黑衣男士是怎麼忍住不摸狗」、「認真考慮回去讀書！」。

 

關鍵字： 狗狗獸醫系狗上課

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