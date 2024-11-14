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起床發現蛇頸龜「脖子掛水缸」詭瞪眼　飼主嚇醒：怕牠死掉

▲起床發現長頸龜「上吊ing」　脖子掛水缸外呆看嚇壞飼主。（圖／翻攝自X／彰悟 生き物好きな人）

▲蛇頸龜把脖子和腦袋掛在缸外，給飼主不少驚嚇。（圖／翻攝自X／彰悟 生き物好きな人）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻名叫傑本（ジーベン）的北部蛇頸龜將自己的脖子掛在水缸外，奇特的姿勢讓剛起床的飼主瞬間清醒，確認傑本沒事才鬆了一口氣。後來飼主將這張「吊脖照」分享至自己的X帳戶，目前已經吸引超過200萬人的點閱。

▲起床發現長頸龜「上吊ing」　脖子掛水缸外呆看嚇壞飼主。（圖／翻攝自X／彰悟 生き物好きな人）

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▲傑本：嗨！主人早安！（圖／翻攝自X／彰悟 生き物好きな人）

在X帳號「彰悟 生き物好きな人」的推文中，能看到傑本的頭和部份脖子垂掛在水缸邊緣外，兩顆黑眼珠呆呆的直視鏡頭，身體的其他部份仍漂浮在水中，身體完全不動。當時飼主早上一睜開眼，就發現傑本正以這種姿勢盯著自己看，被家中爬寵驚嚇到的他也在配文中幽默寫到「為什麼只露出頭呢哈哈？」。

飼主也在留言區更新，一開始傑本完全不動，他還很擔心愛龜會不會因此而死，幸好現在已恢復正常，不但可以自由游動，同時也胃口大開「很滿意牠吃的食物」。當這張「蛇頸龜上吊」的照片出現在X，立刻吸引眾多網友的目光，紛紛湧入留言區「這是個恐怖案件呢」、「這是蛇頸龜獨有的特技」、「可怕但可愛」。

▲起床發現長頸龜「上吊ing」　脖子掛水缸外呆看嚇壞飼主。（圖／翻攝自X／彰悟 生き物好きな人）

▲平時的傑本會在水中自在的游泳，模樣非常可愛。（圖／翻攝自X／彰悟 生き物好きな人）

北部蛇頸龜主要分布在澳洲北部，新幾內亞南部和皮特凱恩群島，目前在IUCN（國際自然保護聯盟）中屬於近危物種。牠們的龜甲最大可長至40公分。是肉食性龜類，主要以魚、蝌蚪、兩棲類、其他幼龜，甲殼類、蠕蟲和昆蟲為食，但攻擊性不強，遇到侵擾時大多會選擇逃離而不是反撃，台灣也有人引進作為寵物飼養。

▲起床發現長頸龜「上吊ing」　脖子掛水缸外呆看嚇壞飼主。（圖／翻攝自X／彰悟 生き物好きな人）

▲北部蛇頸龜是肉食性龜龜。（圖／翻攝自X／彰悟 生き物好きな人）

關鍵字： 北部蛇頸龜獵奇

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