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黑猩猩坐攝影師大腿「觀看成果」　手滑相機螢幕檢查

▲黑猩猩觀看「攝影成果」　手划相機螢幕檢查：我看看這張如何～（圖／翻攝自Instagram／jcpieri）

▲黑猩猩觀看攝影師皮爾的「攝影成果」，手指靈活的划著相機螢幕。（圖／翻攝自Instagram／jcpieri）

記者賈沐蓉／綜合報導

野外攝影師皮爾(Pieri)在喀麥隆猩猩保護區Papaye International拍照，3歲小黑猩猩「喬薩(Tchossa)」竟靠在一旁，手指滑動著相機的螢幕，彷彿在檢查攝影師的拍攝成果。這有趣的一幕被同行的人拍攝下來，並由皮爾分享到自己的Instagram粉專，目前已累積超過200萬次觀看。

 
 
 
 
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JC Pieri（@jcpieri）分享的貼文

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皮爾在IG上的分享，影片中喬薩靜靜地靠在身旁，靈活地上下滑動相機螢幕，看起來像是在檢查自己的模樣是否上鏡，後來甚至直接窩進皮爾的懷裡，把大腿當成坐墊，認真地盯著相機中的照片，而皮爾則在後方協助扶穩相機。逗趣的模樣吸引了許多網友點閱，皮爾也在影片配文中幽默寫道「這麼年輕就這麼聰明」。

▲黑猩猩觀看「攝影成果」　手划相機螢幕檢查：我看看這張如何～（圖／翻攝自Instagram／jcpieri）

▲喬薩：嗯～這張照片的光影…（圖／翻攝自Instagram／jcpieri）

喬薩其實是保護區收養的孤兒黑猩猩，有一位名叫阿里烏姆(Alioum)的人類養父。這段黑猩猩「檢查照片」的影片在網路上引發熱議，眾多網友湧入留言區表示「太不可思議了」、「猩：我不喜歡這張，沒有抓到側面！」、「超好奇的小傢伙」。

▲黑猩猩觀看「攝影成果」　手划相機螢幕檢查：我看看這張如何～（圖／翻攝自Instagram／jcpieri）

▲喬薩與人類養父的合照～（圖／翻攝自Instagram／jcpieri）

關鍵字： 黑猩猩

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