毛孩長期關籠腳趾變形！第一次洗香香超緊張　盼開啟幸福狗生

▲洗澡過程中狗狗慢慢地感受到舒服，也逐漸放下戒備。（竹縣動保所提供）

圖文／鏡週刊

新竹縣動物保護防疫所上（10）月查緝非法繁殖場，救出39隻遭不當飼養的狗狗，並扣留安置在收容所，狗狗目前均身體健康、飲食正常，但長期未受適當照顧，甚至不曾洗過澡，所方與縣內兩家寵物業者合作，免費幫這39隻毛孩洗澡美容，希望建立牠們的自信心，提高認養機率，找到愛牠們的飼主，開啟全新狗生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲竹縣動保所長彭正宇感謝業者發揮愛心幫毛孩洗澡美容。圖為狗狗美容前毛髮雜亂骯髒。（竹縣動保所提供）

動保所指出，上月扣留的犬隻共39隻，其中包括柴犬15隻、博美犬19隻、貴賓犬3隻及米克斯2隻，由於該非法飼養場所環境不佳，未提供犬隻足夠的活動空間及衛生環境，導致犬隻普遍有骯髒及毛髮散亂的狀況，少部分狗狗還因為長期踩在鐵籠鐵條上，腳趾出現變形，令人十分心疼。

▲狗狗剛開始美容很緊張。（竹縣動保所提供）

動保所長彭正宇表示，為了讓狗狗得到更好照顧，並建立起牠們的自信心，所方特別與縣內特寵業者皮卡丘寵物美容學院、汪得福寵物漢方生活館合作，由專業美容師替狗狗們清洗身體、修剪毛髮指甲等全身美容，協助維持身體乾淨衛生，期盼除了提供狗狗們舒服的生活環境外，也能讓牠們煥然一新，日後認養時找到適合的飼主，開啟幸福狗生。

▲狗狗洗完澡風乾很自在享受。（竹縣動保所提供）

▲美容完的狗狗煥然一新。（竹縣動保所提供）

負責這次重生任務的美容師77小姐說，很高興能服務這些狗狗，過程中她發現，許多狗狗長期關在籠子裡，沒有機會見到外面世界，也很少和人互動，對於所有人事物都感到陌生，因為沒有洗過澡、剪過指甲，不懂美容師在做什麼，普遍都非常緊張，讓人感到十分心疼，但是在梳洗過程中，狗狗慢慢感到舒服，也逐漸放下戒備。美容過後狗狗外型變得乾淨漂亮，更重要的是心理情緒的轉變，相信狗狗們已準備好迎接新生活。

▲美容完的狗狗準備好迎接全新的狗生。（竹縣動保所提供）

動保所也特別感謝特寵業者發揮愛心，勘為寵物友善楷模，動保所將於該批犬隻完成裁罰及沒入行政程序後，依往例進行公告認養，請民眾發揮愛心，踴躍認養。



更多鏡週刊報導

竹縣查獲非法繁殖柴犬、博美等品種犬 動保所依法扣留39犬隻

送養後遭虐待！小黑貓全身嚴重骨折 動保處開罰認養人1萬5千元

波斯貓全身髒口鼻流血 動保處出手救援！牠重拾貴族氣息找到家了