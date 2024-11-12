ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

毛孩長期關籠腳趾變形！第一次洗香香超緊張　盼開啟幸福狗生

洗澡過程中狗狗慢慢地感受到舒服，也逐漸放下戒備。（竹縣動保所提供）

▲洗澡過程中狗狗慢慢地感受到舒服，也逐漸放下戒備。（竹縣動保所提供）

圖文／鏡週刊

新竹縣動物保護防疫所上（10）月查緝非法繁殖場，救出39隻遭不當飼養的狗狗，並扣留安置在收容所，狗狗目前均身體健康、飲食正常，但長期未受適當照顧，甚至不曾洗過澡，所方與縣內兩家寵物業者合作，免費幫這39隻毛孩洗澡美容，希望建立牠們的自信心，提高認養機率，找到愛牠們的飼主，開啟全新狗生。

竹縣動保所長彭正宇感謝業者發揮愛心幫毛孩洗澡美容。圖為狗狗美容前毛髮雜亂骯髒。（竹縣動保所提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲竹縣動保所長彭正宇感謝業者發揮愛心幫毛孩洗澡美容。圖為狗狗美容前毛髮雜亂骯髒。（竹縣動保所提供）

動保所指出，上月扣留的犬隻共39隻，其中包括柴犬15隻、博美犬19隻、貴賓犬3隻及米克斯2隻，由於該非法飼養場所環境不佳，未提供犬隻足夠的活動空間及衛生環境，導致犬隻普遍有骯髒及毛髮散亂的狀況，少部分狗狗還因為長期踩在鐵籠鐵條上，腳趾出現變形，令人十分心疼。

狗狗剛開始美容很緊張。（竹縣動保所提供）

▲狗狗剛開始美容很緊張。（竹縣動保所提供）

動保所長彭正宇表示，為了讓狗狗得到更好照顧，並建立起牠們的自信心，所方特別與縣內特寵業者皮卡丘寵物美容學院、汪得福寵物漢方生活館合作，由專業美容師替狗狗們清洗身體、修剪毛髮指甲等全身美容，協助維持身體乾淨衛生，期盼除了提供狗狗們舒服的生活環境外，也能讓牠們煥然一新，日後認養時找到適合的飼主，開啟幸福狗生。

狗狗洗完澡風乾很自在享受。（竹縣動保所提供）

▲狗狗洗完澡風乾很自在享受。（竹縣動保所提供）

美容完的狗狗煥然一新。（竹縣動保所提供）

▲美容完的狗狗煥然一新。（竹縣動保所提供）

負責這次重生任務的美容師77小姐說，很高興能服務這些狗狗，過程中她發現，許多狗狗長期關在籠子裡，沒有機會見到外面世界，也很少和人互動，對於所有人事物都感到陌生，因為沒有洗過澡、剪過指甲，不懂美容師在做什麼，普遍都非常緊張，讓人感到十分心疼，但是在梳洗過程中，狗狗慢慢感到舒服，也逐漸放下戒備。美容過後狗狗外型變得乾淨漂亮，更重要的是心理情緒的轉變，相信狗狗們已準備好迎接新生活。

美容完的狗狗準備好迎接全新的狗生。（竹縣動保所提供）

▲美容完的狗狗準備好迎接全新的狗生。（竹縣動保所提供）

動保所也特別感謝特寵業者發揮愛心，勘為寵物友善楷模，動保所將於該批犬隻完成裁罰及沒入行政程序後，依往例進行公告認養，請民眾發揮愛心，踴躍認養。


更多鏡週刊報導
竹縣查獲非法繁殖柴犬、博美等品種犬　動保所依法扣留39犬隻
送養後遭虐待！小黑貓全身嚴重骨折　動保處開罰認養人1萬5千元
波斯貓全身髒口鼻流血　動保處出手救援！牠重拾貴族氣息找到家了

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

子母垃圾車傳「喵喵」聲　竟是三花貓「連籠帶貓」被丟掉

載兒子上學！他轉頭摸「歐疼貴」：謝謝你送我來～　工具人玻璃心碎

大赤鼯鼠變身「可愛小囚犯」　「飛」入市區掛謢網萌樣引人搶拍

女公園發現「深毛長尾巴」神祕生物PO網　動物專家出面解答

龍貓「高速移動」下樓梯　白色一小球「完美過彎」像閃電

蘇卡達象龜越獄失敗窘翻肚　同伴「捨身衝撞」幫牠翻回正面

被主人帶出門強迫社交！虎斑貓突然出現1反應　網爆笑：超I型人

沙灘網球全場最關注！薩摩耶坐觀眾席「同步視線移動」：怎沒人接

飛機一起飛「一群鳥突衝向螺旋槳」　 6鳥慘被絞爛屠殺畫面曝

一周來2次！男上廁所發現「3公尺巨蟒」嚇壞　2天後又出現一條

撿到三花貓1

撿到貓咪4

緝毒犬咬新玩具跟爸炫耀　只給看不給摸眼神超有戲

貪吃柴緊盯飼主吃包子　貼腿狂嚶嚶：我也要！

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

奴才記錄親訓三花浪貓過程　被打爆→近距離擁抱超感人

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

汽車引擎發出「喵喵聲」取暖小貓探頭　她裝帽T口袋帶回家

早上聽見去公園！拉拉驚覺「被騙去上班」　氣到不走路變狗狗拖把

女撿「地上花圍巾」竟是劇毒鼓腹巨蝰　捕蛇專家驚：體型超大

澳洲袋鼠誤闖機場　與航空公司Logo「同時入鏡」成完美代言人

窗台變「斑鳩公寓」6年都有住戶　現任租客澎毛威嚇即將離巢

「食蟻獸揹寶寶」超逼真雕像藏身動物園　樹懶躲起來觀察遊客！

黃金獵犬「拆爆金紙」土地公面前罰坐　直盯神壇背影有悔意

毛孩長期關籠腳趾變形！第一次洗香香超緊張　盼開啟幸福狗生

年終大促最後加碼優惠！11／22~25台北世貿登場

「當初全身壁蝨」黑狗妞妞入住收容所1年鬍鬚白了　終於等到家！

最多降1000元！新北最高鐵板燒變便宜　全新菜單多達14道料理

裕民前三季獲利37.44億元、年增104.8%　EPS4.45元

光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲

男友和朋友「遊戲打到半夜」　她被吵醒想分手！一票卻不挺

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！　享年39歲

台北大巨蛋又漏水！北市體育局開罰遠雄120萬「按日累罰」

快訊／新北瑞芳30歲男潛水失蹤！遺體漂2天尋獲　家屬悲慟認屍

7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！新口味「檸檬起司」登場

求歡狂被拒！老婆疑「尪偷吃染病」氣炸逼就醫...一檢查超驚人

汽車引擎發出「喵喵聲」取暖小貓探頭　她裝帽T口袋帶回家

寵物動物熱門新聞

垃圾車喵叫　竟是「連籠帶貓」棄養

爸載兒子上學　他轉頭只摸狗道謝

大赤鼯鼠鑽謢網　萌樣引多人搶拍

女公園發現「深毛長尾巴」神祕生物

龍貓高速下樓梯　完美過彎像閃電

象龜越獄失敗躺地　同伴突進翻正

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

薩摩耶坐觀眾席看比賽　盯球超萌

飛機一起飛　「6鳥衝向螺旋槳」被絞爛屠殺

男上廁所發現巨蟒　2天後又來一條

鼠寶離家出走！認出飼主聲音給摸

鸚鵡嗨唱APT！偷偷自學還加歌詞

女撿「地上花圍巾」　竟是劇毒鼓腹巨蝰

黑貓伸爪「調慢5min」媽全勤噴飛

讀者迴響

熱門新聞

垃圾車喵叫　竟是「連籠帶貓」棄養

爸載兒子上學　他轉頭只摸狗道謝

大赤鼯鼠鑽謢網　萌樣引多人搶拍

女公園發現「深毛長尾巴」神祕生物

龍貓高速下樓梯　完美過彎像閃電

象龜越獄失敗躺地　同伴突進翻正

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

薩摩耶坐觀眾席看比賽　盯球超萌

飛機一起飛　「6鳥衝向螺旋槳」被絞爛屠殺

男上廁所發現巨蟒　2天後又來一條

鼠寶離家出走！認出飼主聲音給摸

鸚鵡嗨唱APT！偷偷自學還加歌詞

女撿「地上花圍巾」　竟是劇毒鼓腹巨蝰

黑貓伸爪「調慢5min」媽全勤噴飛

雙11阿金叼包裹回家　拆開眼神死

熱門寵物影片

更多
撿到三花貓1

撿到三花貓1

撿到貓咪4

撿到貓咪4

緝毒犬咬新玩具跟爸炫耀　只給看不給摸眼神超有戲

緝毒犬咬新玩具跟爸炫耀　只給看不給摸眼神超有戲

貪吃柴緊盯飼主吃包子　貼腿狂嚶嚶：我也要！

貪吃柴緊盯飼主吃包子　貼腿狂嚶嚶：我也要！

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面