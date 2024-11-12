黃金獵犬「拆爆金紙」土地公面前罰坐　直盯神壇背影有悔意

▲黃金獵犬可樂把家裡拜拜用的金紙咬壞，被爸爸處罰在土地公面前反省。（圖／邱先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

新北市板橋1歲多黃金獵犬「可樂」咬壞家裡用來拜拜的金紙，地上全是散落的「金紙殘骸」，飼主邱先生對這搗蛋的行為哭笑不得，只好叫牠去跟土地公懺悔。只見可樂坐在神桌前，仰頭望著桌上的土地公神像，似乎真的在認真反省。這張照片被飼主分享到Threads上後，立刻吸引許多網友的注意。

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▲可樂：人家不是故意的嘛～（圖／邱先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在邱先生的Threads貼文中，能看到家裡地板上全是金紙的碎片，每張不是被咬壞，就是被弄得皺巴巴，至於罪魁禍首當然就是家中的毛小孩可樂，於是這隻「犯罪汪」被把拔帶去土地公前面壁思過，而牠也很配合的坐在神明桌前，抬頭望向坐在上方的土地公，似乎正在跟神明撒嬌「人家不是故意的嘛～」。

▲被可樂摧毀的「金紙屍骸」們。（圖／邱先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平日的可樂親人又活潑，是邱先生機車行的「公關大使」，非常喜歡與顧客互動。這不是牠第一次登上《ETtoday寵物雲》的報導，之前曾因「篡位」站上顧客機車擠走小孩的影片走紅。這次「向神明懺悔」的照片也逗樂了眾多網友，大家紛紛留言「好皮喔，但又好可愛哦」、「幸好神桌上沒供品，不然我差點誤會牠了」、「土地公：沒關係啦，反正你阿爸會再買 ¯(ツ)/¯」。

▲可樂之前「篡位」顧客機車腳踏板，還把小朋友頂飛。（圖／邱先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）