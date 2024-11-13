機車狐獴把同伴當坐墊「屁股嘟臉上」　別人被燻醒牠裝沒事挖土

▲狐獴一屁股坐在同伴臉上，直接把對方燻醒。（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

記者賈沐蓉／綜合報導

壽山動物園的狐獴們在做日光浴，其中一隻居然把同伴的臉當成「坐墊」，一屁股坐了上去，等同伴發現情況不對勁開始掙扎時，牠還在旁邊假裝挖土，當作什麼事都沒發生，而這一切都被動物園的工作人員拍下，讓許多網友大呼有趣。

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▲原本狐獴們躺在地上享受日光浴，結果突然被「當坐墊」。（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

根據壽山動物園分享的影片，這隻「小屁孩」狐獴走到同伴身邊，也不管對方正閉眼享受日光浴，便一屁股坐在同伴臉上。被「燻醒」的同伴察覺不對，開始用力的踢踹掙扎，沒想到這位「罪犯狐獴」居然立刻轉身挖土裝沒事，這段搞笑的影片被分享在壽山動物園的臉書粉專上，小編還幽默配文「居然直接坐在人家頭上….有味道ㄋㄟ….」。

▲日光浴狐獴：嗯？怎麼天黑了？（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

▲日光浴狐獴：好臭呀！是誰？！（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

▲犯罪狐獴：嗯，剛剛什麼事都沒有阿？（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

壽山狐獴們的「搞笑事蹟」還不只於此，牠們呈現坐姿時，尾巴會習慣性的穿過跨下，因此很容易被誤會是「在升旗」，而這段「屁股燻臉」的可愛影片也吸引許多網友留言「好調皮！！！」、「還給我裝沒事挖土」、「可能是上廁所忘了帶衛生紙，所以借一下同伴屎用！」。

▲狐獴：這只是尾巴啦～人類在想什麼呢？（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）