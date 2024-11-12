汽車引擎發出「喵喵聲」取暖小貓探頭　她裝帽T口袋帶回家

▲汽車引擎內傳來貓叫聲，拆開發現居然真的有貓藏在裡面。（圖／翻攝自Tiktok@motherofthecorn）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國威斯康辛州駕駛薩拉·福雷斯特(Sara Forrest)發現租來的汽車引擎內傳來喵喵聲，她推測這隻貓可能是為了取暖才躲進引擎，於是趕緊停車，試圖拯救這位藏身引擎裡的「小偷渡客」。在附近居民的協助下，他們成功拆開車體，救出了一隻有點髒污的小乳牛貓。

#sillykitty #kitten #kitty #rescuecat #rescue #goodsamaritan #goodpeople ♬ original sound - motherofthecorn @motherofthecorn THERE ARE GOOD PEOPLE IN THIS WORLD I couldn't believe it was an actual kitten! It was the first cold morning of fall and I had driven the car about 3 miles, parked for 4 hours and then started driving again. I'd only been driving for a few seconds when I heard meowing so I pulled into a neighborhood and started trying to lure her out. People came out of their houses and offered to help without any hesitation. Also it's a rental! #fyp

根據外媒報導，最初薩拉發現有人在她的車上留下「你的車底有貓」的提醒紙條，但她檢查後沒有發現異常，便開車離去。在另一個地方停了幾個小時後，她仍未聽到任何貓的動靜，然而就在發動引擎準備離開時，突然聽到車裡傳來貓叫聲。當天氣溫非常低，只有攝氏4度，因此薩拉推測這隻小傢伙是為了取暖才躲進車底。

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薩拉隨即決定展開救援，但她手邊並無任何工具。附近的居民發現他們的困境後，帶著貓飼料和汽車工具前來幫忙。一隻乳牛花色的小貓從缺口中探出腦袋，但受驚的牠很快又躲回深處。最後，大家乾脆將汽車外殼拆開，終於讓小貓脫困。所幸這位小「偷渡客」除了驚嚇與髒汙，並無其他傷口。

▲薩拉將脫困的小貓帶上車，準備回家。（圖／翻攝自Tiktok@motherofthecorn）

最終薩拉將小貓帶回家清理乾淨，並在女兒的房間內佈置了一個舒適的休息區。剛開始小貓仍緊張地四處躲藏，但後來逐漸放下戒心，蜷縮在梳妝檯抽屜裡安然入睡。經過一段時間的考慮，薩拉最終決定收養這隻小貓，並為牠取名為「三菱」，以紀念當初牠鑽進三菱汽車的經歷，現在的這隻小貓已經完全適應這個家，還能自在的趴在馬麻身上舔毛。

▲小貓被薩拉收養，並取名為三菱，因為當初牠就是躲在三菱汽車內。（圖／翻攝自Tiktok@motherofthecorn）

▲三菱：謝謝馬麻救我出來～（圖／翻攝自Tiktok@motherofthecorn）