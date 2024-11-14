比熊照到哈哈鏡臉歪掉　呆住偷瞄媽媽「這真的是我嗎？」

▲花花第一次照鏡子，結果被哈哈鏡嚇歪。（圖／翻攝自小紅書／小花花的每一天）



實習記者陳安榆／綜合報導

大陸安徽省4歲比熊犬「花花」特別聰明，為了吃什麼都做得到，這天牠在家發現一面新的鏡子，走近一看發現自己的臉居然歪歪的，原來是這是一面哈哈鏡。花花不可置信的在鏡前發呆，時不時還偷偷看媽媽，甚至跳起來仔細查看，搞笑的畫面被媽媽紀錄下來，做成有趣的貼圖。

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▲花花不敢置信反覆確認，這是什麼生物。（圖／翻攝自小紅書／小花花的每一天）



「小花花的每一天」經常在小紅書上紀錄狗狗的日常，前陣子分享了花花在家中照到會變形的鏡子，充滿疑惑的神情讓飼主笑翻，彷彿在說「媽媽，我......真的長這樣嗎？」，反覆確認鏡中的到底是誰，卻始終搞不明白，可愛的反應配上惡搞的剪輯，讓大批網友被萌翻。

▲搞笑的畫面被做成貼圖。（圖／翻攝自小紅書／小花花的每一天）



影片一經發佈立刻高達57萬點讚，網友笑稱「小狗一臉不敢相信」、「表情真是太有戲了」、「狗狗：原來我長得亂七八糟的」、「看起來好委屈」，紛紛留言每一瞬間都能截圖，要求飼主出一個花花的系列貼圖。

▲花花在小紅書上擁有大量粉絲。（圖／翻攝自小紅書／小花花的每一天）