斑鳩誤闖高中教室停鉛筆盒上　學生嚇到驚叫引圍觀

記者賈沐蓉／採訪報導

新北市新莊區某高中一隻斑鳩誤闖進教室，並停在陳同學的鉛筆盒上，許多同學都被這位「不速之客」嚇得驚叫聲四起，斑鳩也因吵鬧聲受驚在教室亂竄，最終躲到後面的佈告欄上方。整段過程也都被陳同學錄下，並上傳至社群媒體Threads，引起許多網友關注。

▲斑鳩「誤闖」高中教室，意外嚇壞不少學生。（圖／網友陳同學提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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陳同學在Threads分享的影片可見，這隻斑鳩停在鉛筆盒上，連走廊路過的學生都紛紛停下觀望，教室內的同學還在起鬨「牠想大便！」，隨後有人嘗試接近，結果斑鳩受到驚嚇後在室內飛竄，先是到移動至黑板上方，然後又飛到教室後方的佈告欄上，過程中同學們紛紛躲避、尖叫，甚至有人被嚇到爆粗口。

▲斑鳩停在同學的鉛筆盒上，吸引走廊路過學生的目光。（圖／網友陳同學提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大膽的同學一邊拍照，一邊嘗試接近這位突然的訪客。（圖／網友陳同學提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

陳同學在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，斑鳩是從打開的窗戶飛進教室，才讓同學受驚嚇，後來斑鳩在教室裡飛了一圈後就從窗戶飛出去停在樹上，雖然中間有撞到窗戶，但總算順利脫困。網友們看到影片紛紛留言「慶幸的是他沒在妳的鉛筆盒裡拉 」、「鳩：『我是誰？我在哪裡？』」也有人好心提醒同學們「其實鳥比你們更害怕」。

▲斑鳩被嚇到在室內亂竄，幸好最後順利脫困。（圖／網友陳同學提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）