蘇卡達象龜洗藥浴意外變「烏龜湯」　泡在碗公瞇眼享受

記者賈沐蓉／綜合報導

高雄蘇卡達象龜「達達」身體不舒服，飼主奈奈便依獸醫指示給牠洗藥草浴，沒想到達達泡藥浴的模樣與「燉龜湯」實在太過相似，奈奈忍不住把這段有趣的影片上傳至網路，意外在網友中掀起討論。

▲蘇卡達象龜達達正在洗藥草浴，結果泡澡模樣意外與「煲龜湯」相似。（圖／網友奈奈提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據飼主在Threads帳號分享的影片，可見達達趴在碗公內泡藥草浴，瞇眼享受著這次泡湯時光。不過因為藥浴的湯汁呈深棕色，乍看之下達達彷彿變成「煲湯」裡的食材。奈奈在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時分享，達達是因為照Ｘ光發現胃脹氣嚴重，剛好看診獸醫擅長藥浴和針灸，於是開出藥浴處方，意外變成如此逗趣的畫面。

▲正在享受飼主摸摸的達達。（圖／網友奈奈提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奈奈也在採訪中分享，達達後續狀況一直都很有活力，目前看起來身體都還不錯，等下禮拜回診會再去照一次X光。事後奈奈將這篇「燉龜湯」上傳至自己的Threads帳號，許多網民也在留言區幽默回覆「少了枸杞」、「已購買，小孩愛吃」，也有人擔心達達是不是失溫，飼主則回復「我是照醫生指示去做的，牠下一秒就有站起來爬了」。

▲達達：我現在活力滿滿，之後也會再去看獸醫～（圖／網友奈奈提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）