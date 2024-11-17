動物園樹懶母子一起做健檢！　寶寶「趴媽肚皮」等照X光

▲樹懶寶寶緊抱著媽媽，一起做健康檢查。（圖／翻攝自Facebook／Denver Zoo Conservation Alliance ）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國丹佛動物園（Denver Zoo）的二趾樹懶媽媽夏洛特（Charlotte）與寶寶斯隆（Sloth）近日接受例行健康檢查。在進行X光檢查時，由於斯隆的年紀太小，工作人員決定讓小樹懶趴在媽媽的肚皮上，母子一起進入機器內拍攝，最終誕生了一張獨一無二的「母子X光照」。

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▲斯隆緊抱住因麻醉睡著的媽媽，等著一起照X光。（圖／翻攝自Facebook／Denver Zoo Conservation Alliance ）

根據動物園在臉書上的分享，當時打了麻醉藥的夏洛特仰躺在檢查台上，斯隆則四肢緊抱著媽媽的肚皮，雙眼水汪汪地看向攝影機，似乎對眼前的場景充滿好奇。園方也在貼文中提到，6個月大的斯隆已到了需要例行健康檢查的階段，而牠在整個過程中表現得非常配合，順利完成與媽媽的健康檢查拍攝。

斯隆是今年4月在園內出生的樹懶寶寶，牠的爸爸是另一隻樹懶艾略特（Elliot）。園方曾為斯隆舉辦命名投票活動，讓粉絲共同參與這位新成員的命名過程。平時斯隆總是依偎在夏洛特懷裡，當媽媽不願分給牠手上的玉米時，飼育員便會細心地一顆顆剝玉米粒餵牠吃。

動物園將這張珍貴的「母子X光照」分享至社群媒體，並幽默發起挑戰，「來數數看有幾根肋骨吧！」這張照片吸引了眾多粉絲的熱情參與，但數肋骨並不容易，網友們的答案五花八門，「哇哦...…大概 23 根？」、「我數到46根」、「我數到22對，所以總共44根？」可惜的是，園方並未公佈正確答案，讓這場趣味挑戰增添了更多想像空間。

▲斯隆與夏洛特的母子X光照。（圖／翻攝自Facebook／Denver Zoo Conservation Alliance ）