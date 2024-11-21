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滿屋子找貓找3趟　喵星人把蜥蜴當「枕頭」共享保溫燈

▲貓咪擠爬缸跟蜥蜴麻吉「饋休」　奴才路過找貓吵醒主子遭狠瞪。（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪擠進蜥蜴爬缸「饋休」，害奴才找不到。（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

屏東貓奴蔡小姐遍尋不著愛貓「蔡鐵雄」，滿屋找了3趟，竟在鬆獅蜥「蔡脆秋」的爬缸內看到熟睡的喵星人。只見鐵雄邊享受加熱燈的溫暖，還把鬆獅蜥當成「枕頭」，直到被奴才的動靜吵醒，牠也不滿地抬頭狠瞪，讓奴才超級無言。照片分享至社群媒體，吸引許多人關注。

▲貓咪擠爬缸跟蜥蜴麻吉「饋休」　奴才路過找貓吵醒主子遭狠瞪。（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲蔡鐵雄靠在蜥蜴蔡脆秋身上，和諧的共享加熱燈的溫暖。（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

蔡小姐發布的貼文中，蔡鐵雄將頭整個靠在蜥蜴的背部，前爪慵懶的搭在對方身上，變成「蜥枕」的蔡脆秋則舒服的瞇著眼睛打盹，絲毫不介意自己身上多了隻貓。一貓一蜥和諧的共享著加熱燈，卻苦了搜尋愛貓的蔡小姐，不但路過三次才發現貓咪，還被醒來的主子怒瞪。

▲貓咪擠爬缸跟蜥蜴麻吉「饋休」　奴才路過找貓吵醒主子遭狠瞪。（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蔡鐵雄：奴才不准吵貓睡覺！退下！（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

蔡小姐在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，可能是因為屏東變冷，有加熱燈的爬缸相對溫暖，再加上爬缸門沒關，因此蔡鐵雄才會擠進去。不過對家中養了2隻貓與多隻爬寵的蔡小姐來說，這類景象已經是家常便飯，平時家中的蜥蜴都能跟貓和平共處，不但會主動跑到貓咪身上，而且還會把頭埋進貓咪屁股裡，貓咪們也很喜歡把蜥蜴當成「不求人」摩蹭抓癢，有時蜥蜴們被煩到受不了還會躲開。

▲貓咪擠爬缸跟蜥蜴麻吉「饋休」　奴才路過找貓吵醒主子遭狠瞪。（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蜥蜴們：這條「大毛毯」趴起來真不錯。（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪擠爬缸跟蜥蜴麻吉「饋休」　奴才路過找貓吵醒主子遭狠瞪。（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蔡脆秋：嗯～這裡貓味最濃了～（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪擠爬缸跟蜥蜴麻吉「饋休」　奴才路過找貓吵醒主子遭狠瞪。（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家中另一隻貓拿蜥蜴當「不求人」抓癢，對方嫌煩於是躲到爬缸邊緣。（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

因為蔡鐵雄不肯離開爬缸，蔡小姐只好暫時關掉爬缸中的加熱燈，結果又收穫主子憤怒的眼神。隨後她將這則「貓靠蜥枕」的有趣故事分享至Threads，立刻吸引許多網友留言「把蜥蜴當枕頭，這樣算不算一種膝枕」、「溫度很適合曬貓」、「蜥蜴：嗯？我家被租出去了？」。

雖然蔡鐵雄與蔡脆秋的一起「饋休」的樣子十分療癒，不過《ETtoday寵物雲》也要提醒讀者，貓貓會跟蜥蜴不一定能和平供處，有時貓咪也會有狩獵的行為，因此必須時刻關注牠們的狀況，以免發生憾事。

▲貓咪擠爬缸跟蜥蜴麻吉「饋休」　奴才路過找貓吵醒主子遭狠瞪。（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蔡鐵雄又把其他蜥蜴當枕頭，直接壓住對方。（圖／網友蔡小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

關鍵字： 貓咪鬆獅蜥

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