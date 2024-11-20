藝術展「用金魚體驗日式美學」　魚類醫師：最終成失去靈魂的喪屍

▲台北信義區ATT 4 FUN的SAKURA餐酒館即將舉辦以藝術為名的金魚藝術展，用夢幻的繽紛燈光打造視覺效果。然而，這從日本引進的展出方式早備受大眾批判。（圖／翻攝自facebook @アートアクアリウム / ART Aquarium）

圖文／鏡週刊

即將登場的「Art Aquarium」金魚藝術展，在台北市信義區ATT 4 FUN的餐酒館SAKURA舉行，因其引進日本備受動保爭議的金魚展演形式，引發動保界和專家強烈反彈。

該藝術展強調「用金魚打造日式美學體驗」，然而此種密集飼養以及多變燈光都會讓金魚身心受創，被批評為「虐待動物展」，忽視動物福祉，動保人士呼籲觀眾抵制該展覽，避免金魚被商品化犧牲。

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魚類醫師潘世瑩指出，金魚是聰明且敏感的生物，智商可與小白鼠相比，能辨識人臉且有個性。將這些生物暴露在毫無遮蔽物的裸缸中展覽，「就像把幾百、幾千隻狗關在一起展覽一樣。」

▲日本東京的Art Aquarium美術館每年都會舉辦「夏季金魚納涼祭典」，主打夢幻魚缸、現代燈法和五彩繽紛的金魚遨遊，絢爛的外表下卻犧牲了無數的魚兒。（圖／翻攝自facebook @アートアクアリウム / ART Aquarium）

潘世瑩提到，東京的同類展覽曾導致金魚出現刻板行為，最終變成只有肉體、失去靈魂的「喪屍」，此種殘忍的展出方式令魚兒們的心靈創傷難以估量，大大縮短其壽命。

▲潘世瑩直言，魚類是個很好奇的動物，正常的金魚會不斷游，「但在這個展覽，有些金魚不太會動，還有魚是已經死掉的」。（圖／翻攝自facebook @アートアクアリウム / ART Aquarium）

防止虐待動物協會執行長姜怡如也批評，該展為追求藝術效果而忽視動物福祉，多數展示缸缺乏金魚藏身的遮蔽物，使其暴露於外界干擾，這種不負責任的飼養方式在台灣卻「無法可管」，「歐洲禁止裸缸方式展示金魚，但台灣沒有一個飼養指南」「不要讓錯誤的教育示範、不當飼養魚類的作法在台灣成為主流！」

根據台灣《動物保護法》第六條之一，動物展演需申請許可，但該展因符合免經許可條款（如水池容量不足30立方公尺），無需提交展演計畫或審核。這令姜怡如強烈批評，現行法規對魚類保護過於鬆散，導致類似展演難以受到有效監管。

台北市動保處則表示，已將專家意見轉交業者，並強調展覽期間將加強監督，若發現動物受損，將依法裁罰；面對外界批評，主辦單位聲稱展覽有產業界、學術界與獸醫共同監護，包括定期更換水質、隔離疲憊魚隻等措施，以確保魚隻健康。

▲SAKURA餐酒館聲稱，要用金魚打造「日式美學體驗」。（圖／翻攝自facebook @アートアクアリウム / ART Aquarium）

主辦方補充道，展覽期間正值金魚繁殖期，雄魚追逐雌魚可能導致疲勞與受傷，已採取相應措施，並強調展覽符合動物福祉標準。

儘管主辦方試圖緩解爭議，動保團體與專家仍呼籲業者懸崖勒馬，取消展覽。潘世瑩強調：「這展覽一定會造成生命死亡。」動保界擔憂，金魚作為水族展品的待遇長期被忽略，此類展演可能深化錯誤觀念，對動物福祉造成更深遠影響。

在社會輿論與專業意見交鋒之際，該展覽是否能如期舉行，仍需持續觀察。而動保界的關注，也再度將台灣動物保護法的漏洞置於檢視之下。



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