開車驚見「鮭魚過馬路」　擺動尾巴游到對面！只為繁殖下一代

▲成群的鮭魚趁著溪水上漲，游過馬路進行繁殖之旅。（圖／翻攝自Facebook／Michael Wayne ）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國的麥可·瓦尼（Michael Wayne）近日在駕車途經華盛頓州時，意外目睹了一群洄游鮭魚「過馬路」的奇特場景。這些鮭魚趁著溪水暴漲，從路旁的小河游上積水的馬路，再一路前往對面的溪流。如此難得一見的畫面讓麥可忍不住停車拍下影片，分享至網路後迅速成為網友熱議的話題。

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▲鮭魚一鼓作氣從路邊衝上馬路，快速游到另一邊。（圖／翻攝自Facebook／Michael Wayne ）

根據麥可在臉書上分享的影片畫面，可以看到鮭魚們奮力擺動尾巴激起水花，在淺水覆蓋的馬路上扭動身體前進。其中有幾隻似乎筋疲力盡，停在路中央一動不動，而路旁的水坑裡還聚集著數百隻鮭魚等待機會。影片中，麥可對著鮭魚問了一句「你們要去哪兒？」，隨即將鏡頭對準一隻奮力逆流而上的鮭魚，直直游進對面溪流的場景令人驚嘆。

麥可將這段「鮭魚過馬路」的奇妙經歷分享至臉書，目前已吸引超過5萬次觀看。有網友戲稱「這可以吃嗎？」、「怎麼不抓一隻？」，也有人擔心鮭魚洄游的路徑是否因馬路阻隔而受影響，對此有熱心網友解釋，這其實是自然現象「鮭魚在遷徙季遇上下雨導致河水暴漲，就可能發生這種情況」。

▲等待機會過馬路的鮭魚群們。（圖／翻攝自Facebook／Michael Wayne ）