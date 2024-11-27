動物園穿山甲寶寶「命名投票」開跑！　園方呼籲關注遊蕩犬議題

▲台北市立動物園新添2隻穿山甲寶寶，並邀請民眾参與投票命名活動。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

台北市立動物園的穿山甲家族再添兩位新生兒，穿山甲媽媽「穿莓」在10月25日產下一隻雄性寶寶，隨後另一隻穿山甲媽媽「生多」也在11月9日順利迎接自己的雌性寶寶。這兩位媽媽都是遭遊蕩犬攻擊後救傷，評估後不適合野放，因而入園的個體。滿月之際，台北市立動物園也邀請民眾參與寶寶們的命名票選。

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▲保育員紀錄生多寶寶的成長狀況。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「穿莓寶寶」的父母都是因林保署的救傷收容計畫來到台北市立動物園。爸爸「動保」在2014年遭到遊蕩犬攻擊，並因此失去一半的尾巴，2年後媽媽穿莓在苗栗一帶遭到遊蕩犬攻擊，由於右後腳掌嚴重受傷因此不得不截肢保命。至於另一位「生多」則是在去年被民眾目擊遭到遊蕩犬襲擊，形成腹背部穿刺傷、尾巴2/3斷裂，隨後透過生物多樣性研究所救傷中心轉介至台北動物園收容。這3隻穿山甲在身體康復後，均被評估為不適合野放，因此改由動物園繼續收容。

▲生多媽媽去年因救傷入園後進行健康檢查，傷口雖癒合但已經失去大部份尾部。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲動保的尾部少了一半，將會影響牠的攀爬能力。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

園方表示，穿莓、動保與生多的遭遇，突顯了遊蕩動物是全台野生動物正面臨的嚴重威脅之一，牠們的經歷將成為保育教育的教材，用來提升大眾對野生動物的保育意識，以及相關議題的重視。然而不是每隻野生動物都能幸運的獲得救援，更多都是遭到攻擊後因為傷勢過重或拖延過久而死，因此台北市立動物園也呼籲，「不棄養伴侶動物，出門牽繫繩，保護野生動物也保護我們的伴侶動物」，並不要餵食這些遊蕩動物，讓台灣所有野生動物都能繼續在這片土地上生生不息。

▲生多同樣失去了一部份尾部，將會對育幼造成挑戰。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲穿莓因遭到遊蕩犬攻擊，失去一半的右後腳掌。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台北市立動物園也邀請大家參與穿山甲寶寶的票選命名活動，投選時間自2024年11月26日起至2024年12月8日止，命名結果會在「生多」寶寶滿月時公布。目前「穿莓寶寶」的提名候選分別有由照養團隊提供的「莓子動」與其他單位提名的「梅寶」、「龍莓邁」、「SEAZA 希薩」等名字。「生多寶寶」的候選名字則是「多莉 Dolly」、「奪冠」，以及來自生物多樣性研究所因救傷行動編號提出的「檸檬多多」。只要前網投票網站投票，還有機會獲得參加抽獎，把「穿山甲保育禮包」帶回家！

▲穿莓媽媽：希望大家來參加票選命名活動！（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）