台南紅面薑母鴨逃亡！下班時間路上亂跑　警民「聯手扣鴨」

▲台南市永康區23日傍晚，出現一隻行徑囂張的紅面鴨在路上逃竄，所幸在警民聯手下將其逮獲。（圖／記者林東良翻攝）



記者林東良、潘鳳威／台南報導

台南市永康區中正六街昨(23)日發生一起「警禽追逐」，一隻俗稱為「薑母鴨」的紅面鴨不顧路上車流眾多，在路上搖擺亂竄，行徑相當囂張。警方獲報到場立即展開「扣鴨行動」，所幸在警民合力圍捕下順利將其制伏，並通報動保單位處理收容事宜。

鹽行派出所警方昨日傍晚5時53分接獲民眾報案，指稱永康區中正六街車道上，有一隻鴨子到處搖擺亂竄，由於事逢下班尖峰時段，路上往來車輛眾多，警方擔心民眾車輛因閃避此「暴走鴨」造成交通意外，立即派員前往處置。

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員警抵達現場後，確認該鴨身分為俗稱「薑母鴨」的紅面鴨，立刻展開「扣鴨行動」。但該鴨似乎並不打算輕易就範，每當員警靠近準備抓捕時，該鴨就警覺地振翅逃竄。所幸經過的一名熱心民眾快狠準出手捉住鴨翅膀，隨後俐落整隻抓起，將其交給員警。

員警將其裝入熱心民眾提供的紙箱內，該鴨才乖乖束手就擒。警方隨即通報動保單位前來處理收容事宜，「扣鴨行動」才告圓滿落幕。

永康分局呼籲民眾，若有飼養寵物、家禽等應注意看管，做好適當圈繩或防護措施，並於運載動物時注意是否裝載牢固，避免途中因散落而造成交通意外與危險，而涉及違反動保法及道路交通管理處罰條例之規定。

▲經查，該鴨身分為俗稱「薑母鴨」的紅面鴨 。（合成示意圖／翻攝自網路）