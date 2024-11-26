惡霸犬趴媽胸口被推開　立刻「貼回去」用頭蹭蹭：不准拒絕我～

▲惡霸犬趴在媽媽身上撒嬌，被推走後又立刻黏回去。（圖／翻攝自TikTok／kirstyjaynodin）

記者賈沐蓉／綜合報導

奧丁（Odin）是隻體型巨大的惡霸犬，這天飼主克里斯蒂（kirsty）突發奇想嘗試把趴在自己身上的奧丁推開，想看看自己的狗兒子會有什麼反應，結果奧丁絲毫不願意離開媽媽，剛被推走就貼回身上。這段溫馨的影片都被身旁的爸爸拍下，分享至TikTok後，這個溫馨場面立刻融化眾多網友的心。

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▲奧丁：媽媽不要推開我啦～拜託～（圖／翻攝自TikTok／kirstyjaynodin）

根據TikTok帳號kirstyjaynodin上的影片，可以看到奧丁趴在飼主的懷裡，在聽到媽媽呼喚時，還親暱用頭蹭她的臉。之後飼主開始嘗試把奧丁推開，結果這隻大狗又立刻黏回身上，儘管媽媽嘴裡說著「起來，老兄你得起來！」，但牠還是馬上趴回原位。這次除了蹭頭外還加碼舔舔服務，似乎是在用全身的肢體語言說著「別拒絕我嘛～」。

雖然奧丁是隻40公斤的大型惡霸犬，但內心還是一隻愛玩的小朋友。之前爸爸拿出吸塵器打掃時，牠還不知天高地厚的想挑戰這個怪東西，結果馬上被轟轟作響的管子嚇到逃走，巨大的反差也非常可愛。牠「緊黏媽媽」的溫馨影片也吸引許多網友留言，「牠超愛你的！」、「狗狗的擁抱能解決所有問題」、「奧丁：別掙扎了媽媽，就接受這份愛吧！」。

▲奧丁面對發出轟轟聲的吸塵器，被嚇到表情崩壞。（圖／翻攝自TikTok／kirstyjaynodin）