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虎斑貓被摸肚子「表情崩壞」　眼睛瞪大嘴巴開開：這個感覺…

記者賈沐蓉／採訪報導

網友瑞卡家養了一隻名叫「冬瓜」的虎斑貓，這天冬瓜在享受飼主男友的摸肚肚服務時，露出一副爽到呆滯的表情，任由爸爸的手繼續按摩肚子。這段貓咪被摸到「壞掉了」的影片也被瑞卡分享至網路上，令無數網友笑噴。

▲虎斑被摸肚子「表情崩壞」　眼睛瞪大嘴巴開開：這個感覺…（圖／網友瑞卡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲虎斑貓被摸肚子爽到「表情崩壞」，眼睛瞪超大嘴巴忘記闔上。（圖／網友瑞卡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據瑞卡分享的影片，可見冬瓜躺在爸爸的大腿上被對方狂擼肚肚，雖然發出「喵嗚～」的叫聲表示舒服，但卻露出「表情崩壞」的模樣，驚訝眼睛瞪大、嘴巴開開，前爪還僵硬定格在空中，似乎還沒搞清楚這奇妙的感覺到底是什麼。不過冬瓜這副「被摸到壞掉」的表情早已被瑞卡拍下，上傳至Threads後娛樂了無數網友。

▲虎斑被摸肚子「表情崩壞」　眼睛瞪大嘴巴開開：這個感覺…（圖／網友瑞卡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲冬瓜：這個感覺好神秘啊啊啊…...（圖／網友瑞卡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

瑞卡在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，冬瓜回過神後就跑去踢自己的專屬座椅，踹了兩下後又回來「找爸爸撒嬌」，她也在留言區上傳冬瓜累了，開始瞇眼休息的可愛模樣。瑞卡也在採訪中分享冬瓜的特殊技能，只要拿袋子給牠，她就會把自己「裝袋」，但作用對象「只限定塑膠袋」。

▲虎斑被摸肚子「表情崩壞」　眼睛瞪大嘴巴開開：這個感覺…（圖／網友瑞卡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲冬瓜坐在自己的專屬坐墊上，只要奴才來搶位就會露出生氣臉。（圖／網友瑞卡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲虎斑被摸肚子「表情崩壞」　眼睛瞪大嘴巴開開：這個感覺…（圖／網友瑞卡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲冬瓜表演「裝袋技能」，自己跳進塑膠袋裡。（圖／網友瑞卡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

隨後這則「摸肚子就壞掉」的貓咪影片逗樂了許多網友，大家紛紛留言評論「崩壞了」、「貓咪.exe已停止運作」、「不管牠嗑了什麼用了什麼，都給我來一打」、「貓：啊啊啊啊」。

▲虎斑被摸肚子「表情崩壞」　眼睛瞪大嘴巴開開：這個感覺…（圖／網友瑞卡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲冬瓜：被摸也是很累的喵！（圖／網友瑞卡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 貓咪摸肚子表情崩壞網紅笑翻

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