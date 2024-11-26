柴犬坐外出包就齜牙　搭拖車秒淡定「極大反差」逗樂網友

▲柴犬出門坐外出包就齜牙但搭拖車就很Chill，反差萌逗樂許多網友。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在台北市的柴犬「財哥」外出時反差超大，以前只要搭外出包出門就會龇牙咧嘴化身「小喪屍」，掙扎想從袋子裡鑽出來。不過只要改搭拖車，財哥就會變得非常淡定，儘管周遭環境人來人往，還是可以靠在拖車邊放空。前後的極大差距經飼主分享至網路上後，吸引許多網友注意到這隻有趣的狗狗。

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▲財哥努力的想擠出去，用力到表情崩壞。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Threads帳號@tsai_ko1108分享，財哥牠正努力從包包鑽出來，像是在用全身力氣抗議「放我出去！」。雖然只擠出半顆頭，但財哥用力到眼睛翻白眼、牙齒跑出嘴巴，表情幾乎崩壞的樣子明確表達出自己對這個「交通工具」非常不滿。然而牠換成坐拖車就變得超悠哉，下巴饋在推車邊緣讓媽媽拉著兜風，「判若兩柴」的樣子也讓人不禁大笑。

▲財哥：還是搭拖車舒服～（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的柴哥也是隻非常有戲的狗狗，每天跟媽媽出門上班前都會假裝不認識自家的機車，並上演「無線循環上錯車」的戲碼，一台台的檢查鄰居的車。不然就是外出時跳上陌生機車的踏腳墊，還堅決不肯下來，搞得媽媽每次都差點氣到爆炸，還得大聲提醒毛孩「不是！不是那台！」。

▲財哥搭在舒適的拖車上，開心到眼睛都咪起來。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸爸媽媽非常疼愛財哥，即使每天都上錯車還是會耐心跟著，甚至特地提前出門讓財哥慢慢逛。財哥外出前後「判若兩柴」的模樣也逗樂許多網友，不少人紛紛在留言區評論「差太多了吧哈哈哈」、「現在穩如老狗」、「不變的頭一定要卡縫」，也有飼主分享自家寵物的外出經驗「跟我家的狗一模一樣」。

▲財哥：頭一定要卡在邊邊才舒服。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）