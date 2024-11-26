ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

柴犬坐外出包就齜牙　搭拖車秒淡定「極大反差」逗樂網友

▲柴犬出門「反差大」　坐外出包就齜牙搭拖車秒變Chill汪。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴犬出門坐外出包就齜牙但搭拖車就很Chill，反差萌逗樂許多網友。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在台北市的柴犬「財哥」外出時反差超大，以前只要搭外出包出門就會龇牙咧嘴化身「小喪屍」，掙扎想從袋子裡鑽出來。不過只要改搭拖車，財哥就會變得非常淡定，儘管周遭環境人來人往，還是可以靠在拖車邊放空。前後的極大差距經飼主分享至網路上後，吸引許多網友注意到這隻有趣的狗狗。

▲柴犬出門「反差大」　坐外出包就齜牙搭拖車秒變Chill汪。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲財哥努力的想擠出去，用力到表情崩壞。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Threads帳號@tsai_ko1108分享，財哥牠正努力從包包鑽出來，像是在用全身力氣抗議「放我出去！」。雖然只擠出半顆頭，但財哥用力到眼睛翻白眼、牙齒跑出嘴巴，表情幾乎崩壞的樣子明確表達出自己對這個「交通工具」非常不滿。然而牠換成坐拖車就變得超悠哉，下巴饋在推車邊緣讓媽媽拉著兜風，「判若兩柴」的樣子也讓人不禁大笑。

▲柴犬出門「反差大」　坐外出包就齜牙搭拖車秒變Chill汪。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲財哥：還是搭拖車舒服～（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的柴哥也是隻非常有戲的狗狗，每天跟媽媽出門上班前都會假裝不認識自家的機車，並上演「無線循環上錯車」的戲碼，一台台的檢查鄰居的車。不然就是外出時跳上陌生機車的踏腳墊，還堅決不肯下來，搞得媽媽每次都差點氣到爆炸，還得大聲提醒毛孩「不是！不是那台！」。

▲柴犬出門「反差大」　坐外出包就齜牙搭拖車秒變Chill汪。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲財哥搭在舒適的拖車上，開心到眼睛都咪起來。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸爸媽媽非常疼愛財哥，即使每天都上錯車還是會耐心跟著，甚至特地提前出門讓財哥慢慢逛。財哥外出前後「判若兩柴」的模樣也逗樂許多網友，不少人紛紛在留言區評論「差太多了吧哈哈哈」、「現在穩如老狗」、「不變的頭一定要卡縫」，也有飼主分享自家寵物的外出經驗「跟我家的狗一模一樣」。

▲柴犬出門「反差大」　坐外出包就齜牙搭拖車秒變Chill汪。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲財哥：頭一定要卡在邊邊才舒服。（圖／tsai_ko1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 柴犬反差萌

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

美國最長壽企鵝歡慶「40大壽」　生日宴上與朋友享用鮮魚蛋糕

守宮被媽狂親猛吸　手倔強撐地無奈撇頭：這份「窒息的愛」太沉重

退休警犬見媽回家「職業病發作」　狂聞行李箱確定安全才撒嬌

領包裹遇虎斑貓「自助取貨」　鑽收據口露屁屁在外面

中華隊贏啦！　博美狗坐電視前萌笑：媽媽我們可以去散步了嗎

日本幼稚園學童鞋子一直神秘失蹤　 老師調監視器看到牠笑了

殘忍金魚秀「像把幾千隻狗關一起」　獸醫示警：一定會有生命死亡

媽看中華隊尖叫！薩摩耶歪頭「你也吹狗螺？」　奪冠瞬間抱爸慶祝

虎斑貓看中華隊「超專心」　掛電視櫃邊緣緊盯螢幕：贏了嗎？　

邊境牧羊犬撿回「同花色流浪乳牛貓」　一見鍾情成為最好朋友

薩摩耶一起看十二強

薩摩耶陪看12強

標準型貴賓頂新竹強風散步　蓬蓬毛「失控亂飛」擋住視線

灰貴賓看比賽

狗狗唱完國旗歌才趴下

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

姐姐回家黑貴賓氣炸汪汪　一路「激動碎念」帶去用餐區：通通沒了

狗狗看棒球睡著

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

柴犬坐外出包就齜牙　搭拖車秒淡定「極大反差」逗樂網友

貓皇不爽聖誕樹「佔據高位」　擊落後無辜臉：它自己下去的

日本幼稚園學童鞋子一直神秘失蹤　 老師調監視器看到牠笑了

黃金獵犬頭戴伊莉莎白圈 　模仿「皮克斯檯燈」直接把爸撲倒

「鮮嫩葉菜」幫助生病兔兔恢復食慾！　嘗百草飲食多樣化更健康

手機連環通知「吉吉在吠叫」　媽看中華隊：抱歉是我在叫啦！

虎斑貓看中華隊「超專心」　掛電視櫃邊緣緊盯螢幕：贏了嗎？　

黑色拉布拉多民宅遭凶狠豹攻擊　女主人目睹「牠被咬脖」慘叫

花蓮動物保護志工再升級　寵物攝影、行為觀察訓練課程超實用

媽看中華隊尖叫！薩摩耶歪頭「你也吹狗螺？」　奪冠瞬間抱爸慶祝

新北亂丟菸蒂開罰3600！去年開罰5668件　再推補助菸蒂桶計畫

高國輝看好金牌世代；已打出應有水準 最驚喜戴培峰表現

越晚越冷！冷氣團籠罩到周末　氣象署將發「低溫特報」跌破10度

快訊／中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

「背包狂人」遙控炸彈炸內湖軍用品店　上訴加重改判4年半定讞

新北警瓦解詐團「收水」金流網絡　逮3嫌查扣271萬

DHL貨機「機鼻朝下俯衝」撞地炸出火球！　墜毀畫面曝光

債務糾紛持刀「狂砍頸部」雙手、大腿狂噴血　莽男下場慘曝

三星提前進行年終人事變動　半導體業務部門主管被通知退休

冒名詐領「疫調工作費」3萬4900元　北市警情侶檔涉貪遭起訴

寵物動物熱門新聞

學童鞋子神秘失蹤　 師看監視器笑了

殘忍金魚秀「像幾千隻狗關一起」

看中華隊尖叫　汪歪頭：你也吹狗螺？

虎斑專心看中華隊　掛電視盯戰況

邊境撿同色貓　一見鍾情細心照顧

手機傳吠叫通知　媽看棒球：是我！

貓皇不爽聖誕樹　擊落後裝無辜

頭套阿金模仿皮克斯檯燈　撲倒爸

侏儒山羊超親人　玩捉迷藏超開心

比熊嚼空氣討食　怕媽不懂急跺腳

草雀玩滑板　網笑：去哪領養這種汪

「禮貌捲毛狗」聽完國旗歌才趴下

開車遇婦人遛陸龜　緩慢過馬路

拉布拉多被豹攻擊　女主人目睹「被咬脖」

讀者迴響

熱門新聞

學童鞋子神秘失蹤　 師看監視器笑了

殘忍金魚秀「像幾千隻狗關一起」

看中華隊尖叫　汪歪頭：你也吹狗螺？

虎斑專心看中華隊　掛電視盯戰況

邊境撿同色貓　一見鍾情細心照顧

手機傳吠叫通知　媽看棒球：是我！

貓皇不爽聖誕樹　擊落後裝無辜

頭套阿金模仿皮克斯檯燈　撲倒爸

侏儒山羊超親人　玩捉迷藏超開心

比熊嚼空氣討食　怕媽不懂急跺腳

草雀玩滑板　網笑：去哪領養這種汪

「禮貌捲毛狗」聽完國旗歌才趴下

開車遇婦人遛陸龜　緩慢過馬路

拉布拉多被豹攻擊　女主人目睹「被咬脖」

在街上流浪7年 凶狠貓被收編1年「變阿嬤養的」

熱門寵物影片

更多
薩摩耶一起看十二強

薩摩耶一起看十二強

薩摩耶陪看12強

薩摩耶陪看12強

標準型貴賓頂新竹強風散步　蓬蓬毛「失控亂飛」擋住視線

標準型貴賓頂新竹強風散步　蓬蓬毛「失控亂飛」擋住視線

灰貴賓看比賽

灰貴賓看比賽

狗狗唱完國旗歌才趴下

狗狗唱完國旗歌才趴下

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面