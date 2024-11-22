退休警犬見媽回家「職業病發作」　狂聞行李箱確定安全才撒嬌

記者賈沐蓉／綜合報導

今年7歲的傑克羅素梗犬JJ是隻退休警犬，這天牠迎接出國回家的媽媽，卻在看到行李箱的瞬間突然「職業病發作」，上前狂聞了好一陣子，確定安全才開心蹦蹦跳跳歡迎開啟「撒嬌模式」。這則可愛的影片也被飼主錄下並分享至JJ的Threads帳號，在網友間造成不小的迴響。

▲退休警犬狂聞媽媽的行李箱，像是在確定裡面沒有違禁品。（圖／tcpbk9.jj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中，JJ湊在行李箱前仔細嗅著裡面的味道，還不忘換個角度繼續聞，看起來像是忘記自己已經退休，又開始執行警犬的勤務，媽媽還幽默的問了一句「檢查齁？」。JJ完成檢查也迅速開啟「撒嬌模式」，先是高興的衝來衝去，站起來舔媽媽的手，似乎是在表達自己的思念之情。

▲JJ：媽～我好想你～（圖／tcpbk9.jj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

JJ之前在台中警犬隊服役擔任緝毒犬，一次在KTV參與臨檢勤務，因為太過可愛因此獲得了上電視的機會。JJ2022年退休後，過著普通寵物犬的生活，每天的日常生活就是吃吃玩玩，跟媽媽和其他家人塞奶討摸，事後飼主也笑說，回家後趕快給JJ「抱緊處理」。

▲JJ正在進行臨檢工作，檢查有沒有毒品。（圖／tcpbk9.jj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲JJ檢查完畢後趴在媽媽大腿上，而媽媽當然立刻「抱緊處理」。（圖／tcpbk9.jj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則警犬「職業病發作」的影片也收獲許多網友的回饋，「JJ：我先檢查你有沒有安全！」、「你們家的海關很嚴。不要亂帶違禁品」，也有人開玩笑的表示「聞完坐下來要不要罰錢XD」。

▲JJ盯著桌上的食物，似乎在思考下一步該怎麼「拿」一點。（圖／tcpbk9.jj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）