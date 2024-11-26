貓皇不爽聖誕樹「佔據高位」　擊落後無辜臉：它自己下去的

▲貓皇不爽聖誕樹占據家中高位，推倒後還裝無辜。（圖／翻攝自X／inside_uchida）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本白底虎斑貓「四郎」不滿意聖誕樹佔據牠的高處地盤，決定動手「奪回」。結果貓奴剛把樹放上去不久，四郎就一臉無辜的出現在櫃子頂部，原本放在那裡的聖誕樹早已被推倒，哭笑不得的奴才只好把這件事分享到自己的X帳號中，目前該貼文已經有超過150萬的點閱率。

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▲四郎：嗯？怎麼啦？這是我的位子呀～（圖／翻攝自X／inside_uchida）

貓奴內田在X平台分享，四郎先是站在置物櫃內的印表機上，探頭望著頂端的聖誕樹，頑皮的眼神讓人覺得牠接下來一定要「幹大事」。接著在另一張照片中，四郎就已經溜到櫃子頂部，倒楣的聖誕樹也早已「墜樓」，樹上的裝飾散落在地上，然而「犯罪喵」顯然毫無悔意，瞪大著眼望著正在拍攝的奴才，似乎是在說「它自己掉下去的喔～」。

平時的四郎非常親人，會在家門口熱情的「喵喵」叫迎接主人回家，但同時也非常皮，內田先生在先前的貼文中形容牠「製造了家裡95%的麻煩」。隨後四郎的一系列「犯罪照」也引起許多網友討論，「貓：這是我的地方喵～」、「那個表情哈哈」、「聖誕樹被殘忍的擊落了哭哭」。

▲正在桌上呼呼大睡的四郎，平時是家中的麻煩製造機。（圖／翻攝自X／inside_uchida）