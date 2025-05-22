無尾熊寶寶量體重堅持「抱娃娃」　短短兩個月玩偶越變越小

實習記者陳安榆／綜合報導

娃娃怎麼沒有陪著我變大？日本橫濱市立金澤動物園在2024年4月時迎來無尾熊寶寶「ポポロPopolo」，271天大時開始首次秤重，動保員擔心牠會緊張，於是在旁邊放了一隻娃娃陪伴牠。沒想到Popolo成長的速度飛快，短短幾個月內已經2公斤，搞笑的是陪著牠的娃娃，在牠身邊看起來卻越來越小，融化不少人的心。

▲小時候的Popolo只有800多公克。（圖／翻攝自Ｘ／横浜市立金沢動物園【公式】@kanazawazoo317）



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橫濱市立金澤動物園位於綠意盎然的金澤自然公園內，主要飼育有世界上稀有的食草動物，擁有豐富的自然景觀。無尾熊媽媽「たんぽぽTanpopo」和爸爸「コロンColon」在去年誕下愛的結晶，園方經過遊客投票後，取名為Popolo。剛出生的幼崽只有一枚1日圓硬幣那麼大，在11月26第一次爬出媽媽的育兒袋，飼育員也慢慢開始為牠測量體重。

▲園方表示，如今Popolo的體重已經達到2公斤。（圖／翻攝自Ｘ／横浜市立金沢動物園【公式】@kanazawazoo317）



▲手中的娃娃看起來變超小。（圖／翻攝自Ｘ／横浜市立金沢動物園【公式】@kanazawazoo317）



剛開始Popolo和媽媽都略顯緊張，直到後來才漸漸適應「量體重」這個環節。特別的是Popolo都要抱著一隻無尾熊造型的毛絨娃娃，才肯量體重，當初的牠在玩偶旁邊顯得非常嬌小，沒想到才過短短幾個月，反而變成娃娃在牠旁邊看似非常小隻。驚人的成長速度讓一直雲端陪伴Popolo成長的遊客們笑道「從幼幼班畢業啦！」，讓不少人期待能見到本尊的一天盡快到來。

▲Popolo的名字是遊客一同投票選出的。（圖／翻攝自Ｘ／横浜市立金沢動物園【公式】@kanazawazoo317）