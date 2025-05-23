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523世界烏龜日注意！寵物龜稍不注意就逃家　飼養前應評估自身條件

▲523世界烏龜日。（圖／新北市政府提供）

▲蘇卡達象龜體型龐大，民眾飼養前應先評估自身能力。（圖／新北市政府提供）

記者胡至欣／綜合報導

每年5月23日是「世界烏龜日」，新北市動保處提醒，陸龜外表可愛，是許多民眾心儀的寵物選項，但其壽命依品種不同，最長可達數十年，且大型陸龜多半需要寬廣的飼養空間，民眾飼養前應先評估自身能力並做好準備。

日前三峽區介壽路二段出現一隻遊蕩的蘇卡達象龜，引來路人關注。經民眾通報，動保處隨即派員將象龜帶回安置並協尋飼主。根據統計，新北市去年共接獲110件與烏龜相關通報，其中有9件為寵物龜逸失，顯示烏龜已成為越來越多民眾選擇飼養的寵物之一。

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動保處指出，陸龜需透過曬太陽或UVB燈來幫助身體合成維生素D3以便吸收鈣質。因此有部分飼主會讓陸龜到戶外接受自然日曬，但需隨時注意烏龜狀況，以免烏龜體溫過高或不慎逃逸；此外，大型陸龜力氣龐大，若飼養環境未妥善防護，也可能發生逃家的情形，飼主務必加強管理。

在台灣常見的原生龜類包括食蛇龜、柴棺龜、斑龜及中華鱉。動保處呼籲，若在野外遇見烏龜，應遵守「不餵食、不干擾、不接觸」三不原則，勿隨意捕捉，以免對生態造成負面影響。

因應國人對非犬貓的飼養需求，新北市也特別制定「鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引」，內容涵蓋飼養環境、飲食需求、健康管理、照顧須知等，在飼養寵物前可先參考；若民眾因故無法飼養寵物，應聯繫相關單位處理，切勿任意棄養，依《動物保護法》規定，違者最高可罰15萬元。

▲523世界烏龜日。（圖／新北市政府提供）

▲動保處官網已提供寵物龜基礎飼養指引，民眾可自行參考。

關鍵字： 烏龜寵物動保處飼養新北市陸龜

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