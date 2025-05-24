巨嘴鳥搞消失！奴才翻家找不到　原來牠「裝玩偶」躲玩具櫃

▲奴才一度找不到嘴嘴，連網友都驚呼「太像玩偶」。（影／網友@lily20240411提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

新北市托哥巨嘴鳥「嘴嘴」喜歡躲在玩具櫃中，一動也不動的假裝自己是玩偶。奴才有天發覺嘴嘴不見了，仔細找了一圈，才發現牠玩累了之後，站在櫃子上發呆，不認真看還真的看不出有一隻鳥寶默默的躲著，毫無違和的畫面引起討論，Threads上的串文獲得46萬次瀏覽數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘴嘴搞消失，躲在玩具堆中。（圖／網友@lily20240411提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



嘴嘴喜歡吃任何甜甜的水果，例如木瓜、藍莓或葡萄，是很黏人又愛撒嬌的鳥寶，主人走到哪就會跟到哪，連上廁所都不放過，和家中的巨嘴鳥弟弟「發發」完全相反。飼主分享，之前去國外接觸此品種的鳥類後就一見鍾情，飼養上要小心飛失，之前有一次就不慎飛出窗外，所幸有尋獲平安回家。

▲嘴嘴和發發，個性可以說是天差地遠。（圖／網友@lily20240411提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



台北市立動物園曾介紹，托哥巨嘴鳥是該品種內最大型的一種，目前的保育等級為無危，但野外族群數量減少中。嘴嘴的影片發佈後，有不少網友留言笑道「想知道牠的嘴巴是什麼觸感」、「被牠咬會痛嗎？」、「嘴巴好像組裝上去的」、「玩具堆是大嘴鳥最佳隱蔽場所」、「故意不動等你發現欸好可愛」、「不仔細拉近看，根本找不到耶」，許多人都被嘴嘴的「演技」給征服。

▲嘴嘴個性愛撒嬌又黏人，是家中的開心果。（圖／網友@lily20240411提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）