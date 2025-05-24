安親班接狗回家發現「牠怪怪的」　一動作驗明：你哪位？

▲網友去安親班接愛犬回家，卻覺得狗狗怪怪的。（圖／翻攝自Reddit@Katybugfoster）



記者李依融／綜合報導

社群網站Reddit網友@Katybugfoster到狗狗安親班接愛犬安格斯(Angus)，回家卻發現「我的狗好怪」，安格斯不斷嗅聞每個家人，在家裡聞來聞去，彷彿從來沒來過一樣。一開始@Katybugfoster覺得安格斯只是今天過得太亢奮了，但看著看著他越來越懷疑人生，「這是......我的狗嗎？」。

@Katybugfoster表示，安格斯每天都會去安親班，如今已經3年了，所以對接送流程她早已習慣，這天她開車到安親班接愛犬，安格斯被抱出來時非常興奮，一看到她就迫不及待跳上車，他們便像往常一樣開回家。回到家後，@Katybugfoster開始覺得哪裡怪怪的，因為安格斯開始嗅聞每個人，也在屋子裡聞來聞去，彷彿牠從來沒有來過這裡，「通常牠就在門口聞一聞就算了，但我越看越覺得牠不正常。」

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▲狗狗在家裡到處嗅聞，主人以為是哪裡受傷了。（圖／翻攝自Reddit@Katybugfoster）

@Katybugfoster心想，安格斯會不會是在安親班受傷了，才會有如此怪異的表現，10分鐘後她不得不猜想「這根本不是我的狗」，於是她檢查了狗狗的牙齒，想看看是否有安格斯的招牌缺牙，「牠沒有，這不是我的狗！」。

@Katybugfoster立刻把這隻狗載回安親班，而對方的爸爸正在等著，「我們看到彼此都笑了，這隻狗狗叫做比利(Billy)，牠跟安格斯的確挺像的，安親班的老師甚至把安格斯的項圈給了比利。」@Katybugfoster表示，安親班表示非常抱歉，她很慶幸及時發現了錯誤，接回自家寶貝。

至於安格斯，牠對於媽媽這麼晚才來有些生氣，但@Katybugfoster無奈地說，「其實我沒有遲到啦，我那時候到底怎麼會以為那隻狗是牠呢？」@Katybugfoster表示，雖然當下很慌亂，但現在回想起來其實挺好笑的。

▲這才是安格斯本尊啊！上面全都是比利。（圖／翻攝自Reddit@Katybugfoster）