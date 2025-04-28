柴犬愛上「顧東西」超執著　地瓜、石頭、檯燈都是牠的寶貝

▲踢米戀上「顧東西」，其中最愛顧地瓜。（圖／網友@rainie__0926提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市8歲的柴犬「踢米」有個特別的興趣，那就是「顧東西」，只要是牠看上的東西，就會默默地守在旁邊，不允許任何人靠近，有時在顧水果時，實在是憋不住想出門上廁所的心，才不得已只好吃掉。超級執著的踢米甚是還會顧到「度估」，可愛的瞬間都被記錄下來，迎來不少網友的喜愛，稱牠是「霸道總柴」。

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▲踢米顧過最特別的是「一盞檯燈」。（圖／網友@rainie__0926提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲踢米連睡覺都不放過顧東西。（圖／網友@rainie__0926提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

踢米很膽小，連出門散步也能被沒看過的三角錐嚇到，比起散步牠更喜歡坐車，飼主直言「牠不親人也不親狗，所以常常給人一種什麼都不care的感覺」。大約在踢米3歲到4歲左右，奴才發現牠只要撿到覺得有興趣的物品就會想顧，最愛的清單之一是早餐的地瓜，吃的、用的、裝飾品等等，都逃不過牠的手掌心。

▲踢米平常懶洋洋的，還很膽小。（圖／網友@rainie__0926提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



搞笑的是，有時候踢米到了某個時間點，會突然覺得沒興趣就走掉不想顧了，讓家人搞不明白牠之前到底在執著什麼。貼文在Threads上分享後，還引來不少柴柴家長共鳴，紛紛留言「我家的也會」、「為什麼要拿月餅當枕頭」、「每天幫自己努力找事做」、「好像在孵蛋」、「牠有自己的堅持」，果然柴犬都自帶一套獨特的堅持想法，讓奴才百思不得其解。

▲只要是踢米有興趣的東西，就是牠的囊中之物。（圖／網友@rainie__0926提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）