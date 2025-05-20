虎皮鸚鵡5天不見爸　上演「小鳥依人」甜蜜貼貼媽吃醋

記者李依融／採訪報導

虎皮鸚鵡「荳荳」5天不見爸爸，一碰面就飛到對方身上貼貼撒嬌，展現超閃真實版「小鳥依人」，讓媽媽都吃醋了！

Threads@yu30___分享影片，只見虎皮鸚鵡「荳荳」停在爸爸的手上，整個身體壓低把頭靠在爸爸手上，一面聽爸爸說話還一面蹭頭，讓爸爸的心融化得一塌糊塗，忍不住用鼻子擼擼撒嬌的寶貝。媽媽拍下這真實版「小鳥依人」的畫面，無奈又好笑地說，「跟爸爸分開5天，見面就這樣。」

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▲荳荳平常就是撒嬌王。（圖／Threads@yu30___提供）



▲荳荳大約6個月大，撒嬌功力了得，但僅對爸爸。（圖／Threads@yu30___提供）



媽媽說，荳荳大約6個月大，平常就是撒嬌王，特別愛跟爸爸撒嬌，「當時我們在高雄住5天，爸爸從桃園下來接我們回家，一碰面牠馬上飛到爸爸身上貼貼，爸爸直接融化也很想荳荳。」媽媽吐槽，雖然跟荳荳朝夕相處，但荳荳只愛爸爸，「都不會跟我貼貼」，差別待遇讓她有點吃醋。

▲荳荳從鏡子裡欣賞自己。（圖／Threads@yu30___提供）



荳荳撒嬌王的影片已累積9.6萬讚，不少網友看到荳荳的反應感到驚訝，「活這麼久第一次知道小鳥依人不是譬喻」、「什麼天使鸚鵡，你家的在撒嬌，我家的在撒野！」、「爸爸跟鳥說話直接高十八度」、「爸爸這是正大光明在談戀愛吧」。

▲荳荳常常讓爸爸融化，對牠講話非常溫柔。（圖／Threads@yu30___提供）

▲荳荳5天不見爸爸，用行動表達想念。（圖／Threads@yu30___提供）