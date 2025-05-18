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虎鯨群竟連3年「收編」領航鯨寶寶！科學家無法推斷原因

領航鯨寶寶被虎鯨抬出水面。（圖／翻攝自onlinelibrary）

▲領航鯨寶寶被虎鯨抬出水面。（圖／翻攝自onlinelibrary）

圖文／CTWANT

在冰島南部海域，接連三年出現新生領航鯨與虎鯨族群共同活動的罕見景象，引起科學界廣泛關注。2022年與2023年，研究團隊分別在6月23日與6月20日觀察到這些異種互動，並記錄下新生的長鰭領航鯨（Globicephala melas）與多隻虎鯨（Orcinus orca）同游，甚至出現虎鯨將幼鯨從水下頂起的行為。雖然這些畫面看似和諧，科學家對其背後的動機尚無定論，目前推測可能涵蓋捕食、遊戲或育幼等多重因素。

綜合外媒報導指出，這項研究是由蘇黎世瑞士聯邦理工學院（Swiss Federal Institute of Technology Zurich）博士生鮑姆加特納（Chérine D. Baumgartner）主導，聯合冰島虎鯨計畫（Icelandic Orca Project）團隊成員共同完成。

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他們在《生態與演化》（Ecology and Evolution）期刊2025年4月號發表了相關研究，詳細記錄了兩次事件的觀察過程與分析結果。在2022年的觀察中，研究人員透過船隻與陸基觀測站，確認了一隻新生領航鯨與一群11頭虎鯨一同行動近3小時。這群虎鯨被歸類為魚食型族群，且行為中未見明顯攻擊傾向，顯示非捕食性互動的可能性較高。

觀察顯示，領航鯨幼獸常與虎鯨以「梯隊」形式並肩游泳，也曾出現被虎鯨從水下頂起的行為。聲學資料也記錄到虎鯨可能正進行鯡魚捕食，間接排除獵食領航鯨的可能性。

類似互動模式在2023年再次被觀察到，研究團隊同樣記錄到幼鯨逃避與虎鯨追趕的畫面，之後因天候惡化無法持續觀察。翌日追蹤該虎鯨群時，領航鯨幼獸已未再出現。

研究團隊對於這些行為可能的解釋提出三大假說：

第一，雖然沒有立即殺害，但虎鯨可能將領航鯨幼獸視為活體獵物儲備。

第二，可能是狩獵技巧的練習或社交性質的遊戲行為，特別是由於觀察期間出現許多拍尾、游轉等活潑行為。

第三，可能則是轉移性關懷或育幼行為，尤其是雌性虎鯨展現出與幼鯨的緊密接觸，但實際上，虎鯨儘管缺乏泌乳條件無法提供哺乳。

截至目前為止，研究人員還是無法確定這些幼鯨與虎鯨群體接觸的始末，也無法掌握幼鯨最終命運。目前三次觀察中參與的虎鯨個體皆不同，顯示這種行為並非特定個體的特例。觀察中未出現像其他地區常見的明確攻擊行為，例如衝撞、撕咬等，使研究者傾向認為這可能為非攻擊性接觸。

研究共同作者薩馬拉（Filipa I. P. Samarra）也表示，氣候變遷可能是促成這類跨種接觸增加的原因。隨著領航鯨追隨鯖魚洄游進入與虎鯨重疊的海域，雙方接觸的機會也隨之上升。薩馬拉希望在接下來的觀察季節中，能有機會完整見證從領航鯨幼獸出現、互動、到結果的完整過程，以釐清這類互動是否為機會性事件，抑或逐漸成為常見的跨種現象。

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