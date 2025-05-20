媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

記者賈沐蓉／採訪報導

這天家裡養了3隻黃金獵犬+一隻柯基的六寶媽，帶著狗狗們去泳池消暑，還用大塊浮板載狗狗們玩划船，沒想到上一秒才說自己不會翻，阿金「七寶」就忍不住表演跳水給媽媽看，結果整船馬上失去平衡，全員瞬間變濕答答的落湯狗。

▲從左到右分別是七寶、六寶、小葵、八寶，四隻狗都溼答答的。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）

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影片中4隻狗全都站在浮板上，身上還穿著可愛的犬用救生衣。六寶媽坐在中間擔任船長兼駕駛，還很驕傲地宣布「我跟你講，要看我翻有點難齁！」，沒想到下一秒就被坐在船頭的七寶打臉，這位「害群之汪」早就蠢蠢欲動，嘴裡叼著迷你泳圈就往水裡跳，憑一己之力害媽媽全身濕透，其他狗狗也咚咚咚一起下水餃。

▲雖然翻過一次船，但四隻汪汪還是很喜歡玩水。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）

六寶媽與《ETtoday寵物雲》分享，除了搭船外，狗狗們也有玩水上版的你丟我撿，「會丟玩具給牠們撿回來，還有跳水」，4隻毛孩也都「超喜歡游泳的唷」，雖然媽媽不小心失敗一次，但牠們還是對搭船玩水充滿興趣，「大家爭相要搶著上船，一起撿玩具」，連浮板都快被毛孩們的體重壓成U字形。

▲狗狗們搶著擠上船，把浮板都壓彎了。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）

此外當天也是七寶的4歲生日，兩位鏟屎官還特地準備了好吃的蛋糕，壽星本汪也很給面子的大口享用。後來媽媽將這段有趣的影片分享至社團「有點毛毛的」，也吸引許多網友點閱，還有其他毛孩爸媽想知道玩水地點，「請問這是在哪裡？謝謝你」。

▲爸爸也喜歡帶狗狗們玩水。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）

▲媽媽艱難地載著狗狗們划船。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）