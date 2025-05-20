ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

記者賈沐蓉／採訪報導

這天家裡養了3隻黃金獵犬+一隻柯基的六寶媽，帶著狗狗們去泳池消暑，還用大塊浮板載狗狗們玩划船，沒想到上一秒才說自己不會翻，阿金「七寶」就忍不住表演跳水給媽媽看，結果整船馬上失去平衡，全員瞬間變濕答答的落湯狗。

▲媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）

▲從左到右分別是七寶、六寶、小葵、八寶，四隻狗都溼答答的。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中4隻狗全都站在浮板上，身上還穿著可愛的犬用救生衣。六寶媽坐在中間擔任船長兼駕駛，還很驕傲地宣布「我跟你講，要看我翻有點難齁！」，沒想到下一秒就被坐在船頭的七寶打臉，這位「害群之汪」早就蠢蠢欲動，嘴裡叼著迷你泳圈就往水裡跳，憑一己之力害媽媽全身濕透，其他狗狗也咚咚咚一起下水餃。

▲媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）

▲雖然翻過一次船，但四隻汪汪還是很喜歡玩水。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）

六寶媽與《ETtoday寵物雲》分享，除了搭船外，狗狗們也有玩水上版的你丟我撿，「會丟玩具給牠們撿回來，還有跳水」，4隻毛孩也都「超喜歡游泳的唷」，雖然媽媽不小心失敗一次，但牠們還是對搭船玩水充滿興趣，「大家爭相要搶著上船，一起撿玩具」，連浮板都快被毛孩們的體重壓成U字形。

▲狗狗們搶著擠上船，把浮板都壓彎了。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）

此外當天也是七寶的4歲生日，兩位鏟屎官還特地準備了好吃的蛋糕，壽星本汪也很給面子的大口享用。後來媽媽將這段有趣的影片分享至社團「有點毛毛的」，也吸引許多網友點閱，還有其他毛孩爸媽想知道玩水地點，「請問這是在哪裡？謝謝你」。

▲媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）

▲爸爸也喜歡帶狗狗們玩水。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）

▲媽媽艱難地載著狗狗們划船。（圖／有點毛毛的／六寶七寶の恰丢生活提供）

關鍵字： 黃金獵犬泳池遊玩萌翻六寶七寶の恰丢生活

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【黃仁勳親民合照】太太默默陪在身邊　網見穿搭大歪樓：佩服

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

奴才練舞「毛茸黑搭檔」也加入　爪爪抱鋼管一起旋轉

黑貓動手術「被強制脫短褲」露肥肚　下半身變光溜溜白斬雞

浪貓被收編「忘記不用打獵」　叼麵包不放奴才靠近就飛踢

米克斯汪出門「屎意來襲」斑馬線解放　爸傻眼現場表演撿黃金

美短咬人惹火奴才　床邊「呼嚕眨眼」毛毛手試探哄媽

結果揭曉！石虎雙胞胎「捲心蛋捲心糕」　凌晨窩麻布袋選定名字

鏟屎官太晚回家　開門見「毛茸大Boss」堵路滿臉殺氣

水族館已關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在「腐爛池」中自生自滅

浪貓被收編「忘記不用打獵」　叼麵包不放奴才靠近就飛踢

虎鯨群竟連3年「收編」領航鯨寶寶！科學家無法推斷原因

超萌「快篩」趴架上！　網融化：難怪天天排隊

米克斯汪出門「屎意來襲」斑馬線解放　爸傻眼現場表演撿黃金

【求摸摸還開花花】貓貓伸肉掌跟主人撒嬌討摸

【小狗掛件？】獸醫忙著忙著才發現...手裡怎麼長出一隻狗？

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

陸猴子闖店「1手抓1飲料」　秒爬樹逃走...下午又來偷

出門逗逗鄰居家小狗　沒想到就走不了了！？

【到底是多不信任我】狗狗睡覺也不忘守護暖燈　一動便抓包XD

【亂踏一通】三花貓踏踏節奏打亂變同手同腳XD

森77！鼠寶被姐姐「無情剃毛」 面對牆壁哭哭...網笑：像地瓜

臺灣黑熊變多了！足跡離淺山平地越來越近　人熊和平共處成課題

壽山動物園遮蔭不足熱如烤箱　動物「曝曬進食」挨轟不人道

女愛心照顧流浪貓　幾個月後「貓媽突帶5寶報恩」驚喜全收編

泰國警局逮捕「喵喵囚犯」　被控襲警留爪印保釋毫無悔意

金門水獺翻肚肚躺池邊睡覺　沙地「滾麻糬」超萌畫面曝光

虎皮鸚鵡5天不見爸　上演「小鳥依人」甜蜜貼貼媽吃醋

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

醫療輔助犬「Oba」安寧病房陪伴　溫暖療癒患者心靈

奴才練舞「毛茸黑搭檔」也加入　爪爪抱鋼管一起旋轉

黑貓動手術「被強制脫短褲」露肥肚　下半身變光溜溜白斬雞

快訊／大樂透1億端午加碼來了　「100組100萬」今晚開跑

花蓮爆雨「蘇花鐵公路雙斷」　交長下令啟動海陸空跨運具聯防

分手妹遭合作夥伴嫌刺青！　憋1個月吐心聲：大家出社會那麼久了

三峽78歲翁撞死3人！他揭日本1慘案「讓250萬長者自願交駕照」

陳零九公然說謊被抓包！昔談當兵「尷尬表情全被拍」　網友：逃兵悍跳

修杰楷現身信義NB RUN運動體驗店　親曝10年跑齡心法：跑步讓我更強大

柯文哲哽咽「不知父骨灰在哪」　陳佩琪曝柯媽臥床不起、心智功能退化

台南廂型車暴衝「夫妻1死1傷」！最新撞擊畫面曝光　丈夫遭鏟飛身亡

政策風格丕變？　學者：賴清德過去像習近平，現在像川普

「佩佩豬」媽媽順利生下三寶！　名字、五口全家福照溫馨曝光

寵物動物熱門新聞

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

被收編浪貓偷麵包　忘記不用打獵

虎鯨群竟連3年「收編」領航鯨寶寶！科學家不解

鸚鵡5天不見爸　上演「小鳥依人」

虎斑貓逃出獸醫診所　步行4.8公里回家

巨汪出門賽哩滾　爸現場急撿黃金

飛行員：要閃獨角獸　看圖秒傻眼

女剛生下兒子　手機急著滑毛孩照片

「小倉鼠愛睏臉」出現在家裡門口

媽帶四汪划船　阿金跳水全員落海

奴才練舞黑貓加入　爪抱鋼管旋轉

狗狗散步一直坐著　外泌體來幫忙

黑貓動手術剃毛　下半身短褲失蹤

「綠色蜥蜴」現身新北！農民嚇：比貓大

讀者迴響

熱門新聞

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

被收編浪貓偷麵包　忘記不用打獵

虎鯨群竟連3年「收編」領航鯨寶寶！科學家不解

鸚鵡5天不見爸　上演「小鳥依人」

虎斑貓逃出獸醫診所　步行4.8公里回家

巨汪出門賽哩滾　爸現場急撿黃金

飛行員：要閃獨角獸　看圖秒傻眼

女剛生下兒子　手機急著滑毛孩照片

「小倉鼠愛睏臉」出現在家裡門口

媽帶四汪划船　阿金跳水全員落海

奴才練舞黑貓加入　爪抱鋼管旋轉

狗狗散步一直坐著　外泌體來幫忙

黑貓動手術剃毛　下半身短褲失蹤

「綠色蜥蜴」現身新北！農民嚇：比貓大

女愛心餵浪貓　貓媽突然帶5寶報恩

熱門寵物影片

更多
超萌「快篩」趴架上！　網融化：難怪天天排隊

超萌「快篩」趴架上！　網融化：難怪天天排隊

米克斯汪出門「屎意來襲」斑馬線解放　爸傻眼現場表演撿黃金

米克斯汪出門「屎意來襲」斑馬線解放　爸傻眼現場表演撿黃金

【求摸摸還開花花】貓貓伸肉掌跟主人撒嬌討摸

【求摸摸還開花花】貓貓伸肉掌跟主人撒嬌討摸

【小狗掛件？】獸醫忙著忙著才發現...手裡怎麼長出一隻狗？

【小狗掛件？】獸醫忙著忙著才發現...手裡怎麼長出一隻狗？

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面