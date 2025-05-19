黑貓動手術「被強制脫短褲」露肥肚　下半身變光溜溜白斬雞

▲黑貓Lucky動完手術後，下半身短褲就失蹤了。（圖／Threads@szu.y.c）

記者賈沐蓉／採訪報導

黑貓Lucky因為泌尿道結晶要動手術，下半身被獸醫剃毛變成光溜溜白斬雞。媽媽帶主子回家時，看見被強制脫掉短褲的貓兒子也快笑翻。不過受害貓本貓倒是表現地相當自在，在家裡各個角落展示自己肥嫩的粉紅肚肚。

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▲Lucky是位小男生，被剃毛後露出了粉色的肚肚。（圖／Threads@szu.y.c）

回家後的Lucky下半身被剃光，整齊的分界線讓他看起來像是沒穿褲子，露出平時隱藏起來的「白肉底」，只有腳上的黑色襪子逃過一劫，連部份尾巴毛也一起消失。雖然剛被醫生剃毛動手術，但喵皇的精神還是很好，在醫院躺了4天後就拆掉導尿管，回家後也很愛撒嬌，鏟屎官也會用抱抱獎勵，Lucky媽媽也表示，「貓貓已康復喔，排尿完全正常了」。

▲從醫院回家後，Lucky變得超黏人。（圖／Threads@szu.y.c）

▲Lucky沒剃毛前的樣子。（圖／Threads@szu.y.c）

回家後的Lucky也變得超黏人，「都很想要跟我們出門」，媽媽透露牠其實是爸爸老鄒養的貓，兩人交往前就已經出現。因為尿道結晶可能與體重有關，所以奴才們正在努力幫主子減肥，「減少飼料肉泥的量，讓牠吃泌尿道保健食品」。現在的牠已經甩掉400公克的體重，下半身的毛毛也有長回來一點。

▲Lucky：爸爸的腿最好躺了！（圖／Threads@szu.y.c）

▲Lucky的瘦身成果，從7.5減到7.1公斤。（圖／Threads@szu.y.c）

Threads網友被Lucky被拖掉短褲的搞笑模樣逗樂，也在留言區分享起主子的剃毛照，「褲子剃得超讚⋯好喜歡⋯」、「我懷疑是獸醫的個人喜好」、「我們當時是被脫了內褲」。

▲現在Lucky的毛已經有長回來一點。（圖／Threads@szu.y.c）