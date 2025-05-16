結果揭曉！石虎雙胞胎「捲心蛋捲心糕」　凌晨窩麻布袋選定名字

▲今年3月出生在台北市立動物園的石虎寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

昨日凌晨，今年3月出生於台北市立動物園的石虎雙胞胎正式被命名為「捲心蛋 、捲心糕」，這對姐妹花窩在麻布袋上進入夢鄉，順便選出了自己的名字。現在保育員已經將對姊妹倆的人為干擾降到最低，讓牠們對未來野放做好準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲捲心蛋與捲心糕的媽媽春捲，2021年因為車禍才來到動物園。（圖／台北市立動物園提供）

根據動物園臉書公布的命名票選結果，共有5組名字闖入最終關卡。最終園方決定以15號當凌晨3點半時，以這對姊妹花所棲息的區域做選擇，最終由捲心蛋與捲心糕中選。現在保育員每天都會提供牠們活體獵物，讓雙捲姊妹在媽媽春捲的帶領下，演練在野外學習的生存技能，就連保育員也猜不到母女三隻會在哪裡。

▲春捲與剛出生的姐妹花。（圖／台北市立動物園提供）

▲正在做檢查的小石虎，野性十足地威嚇獸醫。（圖／台北市立動物園提供）

從出生起，捲心蛋 、捲心糕就在準備踏上野放之旅，媽媽春捲則是因為車禍被判定無法回到野外生活。台北市立動物園表示，等這對姐妹花滿4個月大後，將會前往生物多樣性研究所，進行野放前訓練。先前獸醫幫忙做健康檢查時，牠們也野性十足地不斷威嚇，保留了野生動物不親近人的特質。