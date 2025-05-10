虎班汪穿「塑膠袋雨衣」無奈臉　戴「同牌浴帽」出門上廁所

記者賈沐蓉／採訪報導

住在花蓮的虎斑狗貢丸非常討厭下雨天，只要天氣變差就不想出門。飼主凱文為了帶牠外出上廁所，靈機一動下用裝衛生紙的塑膠袋，特製「春風牌雨衣」給狗女兒擋雨。穿上新衣服的貢丸雖然滿臉無奈，但最後還是乖乖出門尿尿。

▲貢丸穿著爸爸做的塑膠袋雨衣，雨天出門上廁所。（圖／Threads@k.w.1225提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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透過影片可以看到，貢丸身上穿著用來衛生紙外包裝的塑膠袋，前腳部位則有剪開兩個洞方便行走，頭上還搭配著同牌子的擋雨帽。凱文與《ETtoday寵物雲》分享，替愛犬做雨衣完全是臨時起意，「因為外面下大雨，牠剛洗好澡」。雖然貢丸百分百配合爸爸，「非常聽話，說穿就穿」，但表情開始懷疑狗生，「我是誰？我在哪？」。

▲今年兩歲的貢丸是爸爸的小寶貝。（圖／Threads@k.w.1225提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貢丸下雨天就不想出門，所以爸爸替牠特製了零成本雨衣。（圖／Threads@k.w.1225提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後一人一狗順利完成散步任務，貢丸脫掉雨衣後就變很開心，雖然家裡還有其他狗狗，但只有牠願意配合爸爸。平時的貢丸是隻超愛散步的汪星人，還會跟爸爸一起在海上衝浪。Threads網友也被這可愛又實用的低成本雨衣逗樂，「狗狗：其實我今天不散步也沒關係」、「不知道為什麼會被柔軟升級戳中笑點」、「那帽子好可愛」。

▲貢丸與家裡另外兩隻狗狗。（圖／Threads@k.w.1225提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貢丸與爸爸一起衝浪。（圖／Threads@k.w.1225提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）