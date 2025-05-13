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東森寵物X田中馬拉松「助浪溫飽」　中途之家收到30萬份糧食

▲田中馬拉松 × 東森寵物「為愛而跑」　募集30萬糧食給浪浪。（圖／田中馬拉松團隊提供）

▲東森寵物集結參與者的愛心，捐出市值30萬的寵物糧食給浪浪。（圖／田中馬拉松團隊提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

東森寵物響應田中馬拉松團隊主辦的「雙鐵勇闖半線・寵愛嘉年華」，將5000位跑者累積的里程，轉換為流浪動物「糧食基金」，日前捐出30萬份飼料給彰化縣流浪狗中途之家，讓毛孩們都能吃飽等幸福。

▲田中馬拉松 × 東森寵物「為愛而跑」　募集30萬糧食給浪浪。（圖／東森寵物提供）

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▲捐贈給彰化縣流浪狗中途之家的糧食。（圖／東森寵物提供）

「雙鐵勇闖半線・寵愛嘉年華」於彰化田中高鐵園區舉辦，東森寵物特別推動「為愛而跑，助浪溫飽」計畫，活動當日每累積1公里里程，即由東森寵物捐出10元作為流浪動物糧食基金，當天累積總里程突破10萬公里，成功募集30萬份寵物糧食。

東森寵物近日將乾糧送到「彰化縣流浪狗中途之家」，照顧犬隻日常營養，並優先提供給高齡犬、待醫療犬及新進浪浪使用。東森寵物表示，除了提供優質商品與服務，更希望透過行動實踐「讓每一隻毛孩都被看見」的品牌初心，這次結合路跑活動倡議動物保護，也讓更多人看見「跑步也能幫助浪浪吃飽」的行動價值。

▲田中馬拉松 × 東森寵物「為愛而跑」　募集30萬糧食給浪浪。（圖／彰化防疫所提供）

▲捐贈出去的糧食將優先給高齡犬、待醫療犬與新進浪浪使用。（圖／彰化防疫所提供）

除了公益捐糧，東森寵物也支持各地動保政策推廣。彰化縣動物防疫所表示，為鼓勵民眾認養流浪動物並提升照護品質，自114年度起除原有的「認養送嫁妝」方案外（提供疫苗、晶片登記、絕育、用品等價值3,900元物資），更加碼推出「寵物健康護照計畫」，認養犬隻可終身每年免費享有一次多價混合疫苗、狂犬病疫苗與血液檢查服務，價值約2,800元，落實長期照護。

防疫所呼籲，民眾只要年滿18歲、符合動保法規定，持身分證正本即可至彰化縣流浪狗中途之家免費辦理認養。縣府也將持續推動動保政策，強化飼主責任教育，期望讓更多毛孩找到溫暖歸屬，讓彰化成為真正的友善動物城市。

認養專線：04-8590638｜彰化縣流浪狗中途之家
糧食捐贈單位：彰化縣流浪狗中途之家
主辦單位：田中馬拉松團隊
公益協力：東森寵物

關鍵字： 東森寵物田中馬拉松彰化縣流浪狗中途之家

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