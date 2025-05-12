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鼠鼠爽嗑堅果手滑　瞬間「瞳孔地震」小手搶救但趕不上

記者賈沐蓉／採訪報導

倉鼠「阿腳」是一隻迷你小吃貨，這天牠正躺在鏟屎官的手上，悠哉享受自己的「專鼠點心」夏威夷豆一顆。當牠正抱著零食慢慢啃，卻不小心手滑讓堅果跑走，眼睛瞬間睜大伸出小手試圖搶救，但食物就像變了心的女朋友一樣回不來了。

▲鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上。（圖／圖／Threads@eat_uguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿腳吃堅果時不小心手滑，瞳孔瞬間放大。（圖／圖／Threads@eat_uguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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阿腳躺在飼主的手上，小爪子自己拿著夏威夷豆一口一口啃，手放鬆瞬間堅果就與地板來了個親密接觸，原本小小的瞳孔因為震驚立刻放大，努力掙扎著起身想去救點心。阿腳的鏟屎官告訴《ETtoday寵物雲》，這隻倉鼠是隻愛吃鬼，要有吃的才肯上手，「不然誰都不理，還會用手把我撥走」，雖然不挑食什麼都吃，但最愛的點心是松子。

▲鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上。（圖／圖／Threads@eat_uguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿腳：夏威夷豆真好吃～（圖／圖／Threads@eat_uguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上。（圖／圖／Threads@eat_uguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿腳不挑食，就連蛋糕上的水果都想嘗一口。（圖／圖／Threads@eat_uguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後飼主當然有幫鼠寶拿回點心，「幫牠撿回來之後，馬上塞進囊袋帶回家卸貨」。她每天都會固定給阿腳一顆堅果，「夏威夷果、榛果、松子、葵花子、花生會交換吃」，但目前沒有刻意量體重，有時為了引誘牠也會使出食物召喚大法，「只要發現牠醒著，為了讓牠上手就會給吃的，都是我在主動！」。

▲鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上。（圖／圖／Threads@eat_uguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿腳發現堅果消失，還愣了一下。（圖／圖／Threads@eat_uguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上。（圖／圖／Threads@eat_uguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿腳在品嘗鱈魚香絲，像吃麵條那樣啃。（圖／圖／Threads@eat_uguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過被食物哄騙的阿腳通常坐不久，吃完飯就打算回家藏存糧，「除非牠想要按摩，就會繼續待在手上」。飼主還分享鼠寶以前為了吃做出的糗事，「趁我不注意，衝到花生夾鏈袋裡面瘋狂藏食物，都拉不出來哈哈！」，有時牠發現堅果太大顆塞不進囊袋，「就會一直叼著，等我們放牠回家」。

▲阿腳鑽進裝花生的袋子裡狂吃，主人拉都拉不出來。（圖／圖／Threads@eat_uguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿腳發現堅果太大，一直叼在嘴裡等回家後藏起來。（圖／圖／Threads@eat_uguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 倉鼠可愛小吃貨飼主點心

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