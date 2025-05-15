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鏟屎官太晚回家　開門見「毛茸大Boss」堵路滿臉殺氣

▲鏟屎官太晚回家　開門見「毛茸大Boss」堵路滿臉殺氣。（圖／Threads@zhangkaiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲張大樹發現奴才太晚回家，怒氣值滿點。（圖／Threads@zhangkaiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

住在桃園的白貓「張大樹」發現鏟屎官居然比平時還晚回家，生氣的牠就坐在走廊等哥哥回來。當飼主一打開門，就看到燈下的主子已經怒氣值滿點，想要安全通過就必須先哄好這位貓老大。

▲鏟屎官太晚回家　開門見「毛茸大Boss」堵路滿臉殺氣。（圖／Threads@zhangkaiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲張大樹是隻小男生，也是受家人寵愛的貓弟弟。（圖／Threads@zhangkaiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當鏟屎官回家時，就看見張大樹坐在走廊堵住奴才的去路，臭臉配上頭頂打下的燈光讓牠瞬間變身最終Boss。飼主告訴《ETtoday寵物雲》，當天他與朋友從台北出發，「吃完飯回到桃園已經11點多，爸媽已在房間睡覺」，只剩大樹孤單一貓等人，發現終於哥哥回家的牠也開始鬧脾氣，「臭臉，爸爸不跟牠玩也會臭臉」。

▲鏟屎官太晚回家　開門見「毛茸大Boss」堵路滿臉殺氣。（圖／Threads@zhangkaiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲張大樹：鏟屎的你去哪裡鬼混了？！（圖／Threads@zhangkaiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後這隻喵星人睡一覺起來，怒火就已經自己消失，現在也變回那隻愛撒嬌的小貓咪。大樹的哥哥透露，平時主子最愛的玩具是棉花棒，爸媽還會拿它揮舞逗貓玩，如果會發怒，「比較常是因為爸爸不跟牠玩生氣」。Threads網友也覺得這位貓咪魔王的氣勢看起來非常足，「怎麼這麼可愛」、「一眼就看出誰是最終boss」、「前面只差一炷香了」。

▲鏟屎官太晚回家　開門見「毛茸大Boss」堵路滿臉殺氣。（圖／Threads@zhangkaiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲張大樹正再按摩椅上伸展四肢。（圖／Threads@zhangkaiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鏟屎官太晚回家　開門見「毛茸大Boss」堵路滿臉殺氣。（圖／Threads@zhangkaiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲張大樹與奴才一起出門。（圖／Threads@zhangkaiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鏟屎官太晚回家　開門見「毛茸大Boss」堵路滿臉殺氣。（圖／Threads@zhangkaiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲張大樹正在假裝自己是一包洋芋片。（圖／Threads@zhangkaiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 貓咪霸氣桃園可愛怒氣

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