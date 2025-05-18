米克斯汪出門「屎意來襲」斑馬線解放　爸傻眼現場表演撿黃金

記者賈沐蓉／綜合報導

住在板橋的網友陳禔銓養了兩隻米克斯，分別是狗狗「摩卡」與「拿鐵」。這天他帶著毛孩們出散步，結果過馬路時摩卡突然「賽哩滾」，用連飼主都來不及反應的速度，在路中央造出兩坨「黃金」，害爸爸只好用最快的速度表演清屎秀。

▲摩卡拿鐵與爸爸的合照，三人一狗經常一起出門。（圖／有點毛毛的／陳禔銓）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中兩隻汪星人在陳先生的帶領下，乖乖等綠燈走斑馬線。結果爸爸發現摩卡落後，轉頭就發現毛孩自動擺出「上廁所預備姿勢」，隨身攜帶的清潔用品都來不及擺好，便便就已經出現在地上。爸爸只好叫狗狗坐下等待，趁著紅燈快速拿出報紙水瓶打掃，還不忘親切地跟關心的路人打招呼，清完後順便碎念摩卡，「下次帶你去大巨蛋表演大便！」。

▲兩隻狗準備過馬路，結果摩卡不小心在路中間大便。（圖／有點毛毛的／陳禔銓）

▲拿鐵沒有在路上製造黃金。（圖／有點毛毛的／陳禔銓）

過程中旁邊的計程車司機目睹全程，還親切地拿了水壺過來給飼主沖地板。陳先生在「有點毛毛的」貼文中幽默發言，自己會快速撿黃金但又不失風度，「這功夫應該不是每個人都練得成」，還開玩笑說再有下次就要帶摩卡上台表演。網友們也則開玩笑地幫摩卡求情，「摩卡說：fu來了，拔拔」、「看來今天是台灣棒賽犬」、「爸爸辛苦了～但他們也是乖寶寶啦，別罵牠們了」。

▲摩卡：偶不是故意的啦～（圖／有點毛毛的／陳禔銓）