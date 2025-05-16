美短咬人惹火奴才　床邊「呼嚕眨眼」毛毛手試探哄媽

記者賈沐蓉／採訪報導

美國短毛貓Cola是隻3歲的小男生，這天飼主在幫貓兒子擦屁股，結果卻被牠咬了一口。發現鏟屎官在生氣的貓兒子開始試著哄她開心，不但發出超大的呼嚕聲安撫，並試探地伸手去摸媽媽，還緩慢的眨眼跟她說對不起。

▲Cola發現媽媽在生氣，努力呼嚕伸手哄人。（圖／Threads@xin_12e0）

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影片中的Cola發出道歉的喵喵叫，試圖吸引鏟屎官的注意，發現沒回應又用毛毛手輕拍，不停呼嚕外加眨眼試圖跟奴才道歉。飼主與《ETtoday寵物雲》分享，因為貓咪都跟她一起睡覺，「睡前都需要先幫牠擦拭屁股、腳底」，主子平常就不太喜歡清潔那邊，她不小心太擦太大力才被咬，但也沒有受傷，「一開始只有兩個紅紅的齒痕，過10分鐘後就沒了」。

▲Cola每天都會跟媽媽一起睡，所以需要擦腳擦屁股。（圖／Threads@xin_12e0）

實際上Cola從成年後就沒再咬過人，「這次牠也是先含著而已，是我沒留意牠才用力了一點」，之後牠也一直蹭蹭撒嬌，伸手摸媽媽，但直到睡前都沒成功和好，平時都睡在枕頭邊的牠只好跑到主人腳邊窩著。Cola媽媽透露，半夜自己發現貓兒子不在，「我就有叫牠過來，然後牠整晚都貼著我的頭，就和好了哈哈」，平時的牠也是隻個性好、很聰明的小貓咪，「對我來說就是一個會跟爸爸爭寵的暖男兒子」。

▲Cola窩在媽媽身邊，這是牠睡覺的專屬位置。（圖／Threads@xin_12e0）

▲Cola與家裡的另一隻曼赤肯幼貓。（圖／Threads@xin_12e0）

▲Cola：媽媽不要生氣了嘛～（圖／Threads@xin_12e0）

影片上傳至Threads後，許多網友們非常滿意Cola的道歉態度，「牠都這樣撒嬌了，你還能忍住」、「可愛到犯規 」、「貓貓慢速眨眼是在說愛你，是真的很真心在哄」。

▲跟媽媽和好後，Cola緊緊貼在她身邊撒嬌。（圖／Threads@xin_12e0）