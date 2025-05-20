臺灣黑熊變多了！足跡離淺山平地越來越近　人熊和平共處成課題

▲臺灣黑熊的族群相對豐度（OI值）正逐年上升。（圖／林業保育署提供）

記者胡至欣／綜合報導

你以為臺灣黑熊只住在高山森林嗎？恐怕得改觀了！根據農業部林業及自然保育署最新統計，從2011年至2025年，黑熊的出沒紀錄不只明顯變多，足跡離淺山平地也越來越近，分布範圍擴及更多鄉鎮，「人熊和平共處」勢將成為首要課題。

臺灣黑熊變多了，足跡離平地越來越近

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林業署彙整2011年至2025年間，全臺共2,034筆黑熊發現紀錄，涵蓋目擊、自動相機拍攝、入侵通報、救傷等，活動範圍從11縣市17鄉鎮增加為27鄉鎮，顯示臺灣黑熊的族群相對豐度（OI值）正逐年上升；尤其自動相機拍攝到黑熊的比率，從2018年僅1.8%增長到2024年的8.9%，更客觀印證黑熊族群擴增的態勢。

不只1200m以上的中高海拔山區，1200m以下的低海拔地區同樣有更多的黑熊發現紀錄，且在部分地區越來越接近淺山與平地。林業署分析指出，並非「高山環境變壞，導致黑熊跑下來」，而是相對都逐漸擴增。

森林覆蓋率提升，黑熊棲地改善有感

以往黑熊族群減少主要來自森林開發、違法獵捕與非蓄意的誤捕等人為因素，但近年來臺灣的森林棲地已有顯著改善。2025年國有林的森林覆蓋面積為142.9萬公頃，較2015年增加近2.2萬公頃。從全臺的野生動物監測結果即可發現，包括黑熊在內以森林為棲地的野生動物物種，皆呈現族群穩定或增長的趨勢。

誤捕仍是黑數，林業署推「通報免責」救14熊

不過，族群擴張背後也伴隨風險。誤捕事件仍可能被隱匿，尤其山區農民或原住民常用金屬套索陷阱捕捉山豬、山羌，若誤傷黑熊，布放者因擔心觸法，多會煙滅事證、不願通報。林業署自三年前開始推動「誤捕黑熊、通報免責」政策，搭配改良獵具與黑熊生態服務給付，至今已成功救援14隻黑熊，其中10隻已回歸山林。

保育新目標：人熊和平共處

黑熊是臺灣陸域最高階的掠食者，具重要生態指標意義，林業署表示，「黑熊不再只是憨萌圖像，而是與我們日漸接近的壯碩生靈，人熊和平共處將是首要目標」，將持續致力於臺灣黑熊的族群存續與棲地保育，結合科技與在地社區力量，維護人熊安全，讓山村部落居民沒有後顧之憂，更成為黑熊保育的最前線。