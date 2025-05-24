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狗狗嚇到不敢動靠人抬上推車　遇到好朋友笑容差點惹哭志工

記者李依融／綜合報導

美國紐約一間公寓救出40隻狗，狗狗救援人員奎利(Sloane Quealy)接到德國牧羊犬薩米(Sammie)時心都碎了，狗狗表情沮喪、窩在角落發抖，因為害怕一動也不動，必須靠拖車搬運，然而接下來的景象讓奎利永生難忘。

紐約皇后區的一間公寓裡塞滿40隻狗，狗狗們生活環境糟糕、沒有足夠自由活動的空間，因而被沒入分散到幾個救援中心安置。2歲的薩米在收容所裡窩在角落發抖，神情非常沮喪，因為太害怕而不敢行走，志工只好把34公斤的牠搬到推車上，再由3個人把牠抬到後座，才能將薩米帶到新的中途之家。

狗狗驚嚇不能走，看到朋友豁然開朗。（圖／翻攝自IG@zionsentus）

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▲薩米蜷縮在角落，連動都不敢動。（圖／翻攝自IG@zionsentus）

狗狗驚嚇不能走，看到朋友豁然開朗。（圖／翻攝自IG@zionsentus）

▲薩米太害怕了，最後是靠人力搬上推車，才能將牠抬上汽車後座。（圖／翻攝自IG@zionsentus）

原本毫無精神的薩米聽到前座小狗狗的叫聲，突然有了動靜，好奇地往前張望，但很快地牠又開始窩著。後來薩米被送到中途之家，那裡有同一個公寓救援的其他5隻小狗，小狗狗衝過來時，薩米突然站了起來，然後在小狗周圍蹣跚行走，接著跟小狗一起去喝了幾口水，才又躺下來。奎利表示，「看到這個畫面我快哭了，牠知道牠安全了」。

有了小狗狗們的陪伴，薩米開始有好奇心，願意走到門口張望、在院子繞一小圈，隔天牠就願意在戶外上廁所，還跟小狗狗們一起玩耍跑跳，奎利說，「從那時起牠就沒有再坐下來過」。薩米的行為完全不同了，眼神充滿自信，不到一周就煥然一新，與當初那隻失去希望的狗狗判若兩狗。

狗狗驚嚇不能走，看到朋友豁然開朗。（圖／翻攝自IG@zionsentus）

▲薩米在車裡聽到其他小狗的聲音，第一次展現出好奇。（圖／翻攝自IG@zionsentus）

薩米從心裡的洞穴中走出來，開始會找人撒嬌討摸摸，牠將在中途之家住至少1個月，待情況更穩定後就能前往新家，展開全新的幸福狗生。中途之家表示，未來會幫這幾隻狗狗挑選有飼養類似犬種經驗的主人，確保狗狗們能有足夠的運動與適當的照顧。

狗狗驚嚇不能走，看到朋友豁然開朗。（圖／翻攝自IG@zionsentus）

▲薩米見到認識的小狗狗，立刻判若兩狗。（圖／翻攝自IG@zionsentus）

關鍵字： 收容所德國牧羊犬毛小孩汪星人

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