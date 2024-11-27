剛拿出「禦寒神器」就長貓　橘白惡霸正坐宣布：這是我的！

▲飼主剛拿出暖腳器打算上班用，結果立刻被愛貓霸佔。（圖／翻攝自X／tatatano129）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻名叫舒波波（しょぼぼ）的橘白貓發現家裡出現了新家電，原來是因為天氣轉冷，飼主拿出暖腳器，打算在工作時取暖。好奇的舒波波當然要趁爸爸使用前嘗試一下，沒想到立刻「一試成主顧」，當飼主回來時，就看到暖腳器已慘遭愛貓「佔領」。這一切都被飼主的妻子拍下，意外在網友間瘋傳。

根據飼主在X平台的貼文，可見舒波波出現在爸爸的電腦桌底下，放在地上的暖腳器則已經開始運作，牠就端坐在用來放腳的區域，眼神嚴肅的望著鏡頭，彷彿在鄭重的向奴才宣布「現在，這個東西歸我了！」。發現丈夫暖腳器被貓咪「霸佔」的妻子，馬上將可愛一幕分享至自己的X帳號，目前已經吸引超過50萬的點閱率。

▲舒波波：啊最近就很冷齁…（圖／翻攝自X／tatatano129）

平時飼主夫妻也很寵愛舒波波，這次冬天還特地買來電熱毯給愛貓取暖，而牠看起來也非常滿意。隨後這篇貓「霸佔取暖神器」的貼文也吸引許多網友回覆，「貓果然擅長找到溫暖的角落」、「這已經是貓咪專用了了（笑）」、「沒辦法，再買一個吧」。

▲舒波波在電熱毯上呼呼大睡，看起來對它非常滿意。（圖／翻攝自X／tatatano129）