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佛羅里達野外冒險家發現活化石「夫妻魚」　爬上手緊抓不放超親人

▲（圖／翻攝自Instagram／@adventorin）

▲鱟的外觀像蟹也像蜘蛛。（圖／翻攝自Instagram／@adventorin）

實習記者陳安榆／綜合報導

美國佛羅里達州海岸邊棲息著「鱟」，這天一名野外冒險家發現了牠們的身影，兩隻緊緊相依的鱟一起前行，靠近後對其伸出手，牠們立刻爬上該男子的手，緊抓著不放。鱟的祖先約在4億年前就出現，至今外型並沒有太大的變化，因此被冠上活化石的稱號，且雌雄性會成雙成對的移動，也稱為「夫妻魚」。

IG@adventorin是冒險家「David Orin」的探險帳號，記錄著他在各地遇見的野外奇異生物，像是樹懶、擁有劇毒的蛇、鼴鼠等等，其中特別的是，具有活體化石之稱的「鱟」。David在海岸邊發現了這種生物的存在，奇特的外觀就像是戴著鋼盔的螃蟹，翻肚卻像是蜘蛛，靠近牠們不僅不會躲開，反而會爬上手，他笑稱牠們為「要好的小小朋友」，親人的個性讓他愛不釋手。

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▲（圖／翻攝自Instagram／@adventorin）

▲「夫妻魚」總是成雙成對。（圖／翻攝自Instagram／@adventorin）

中華民國農業部在官網發佈有關鱟的介紹，在動物學的分類中，屬於螯肢動物亞門，肢口綱，與蜘蛛同屬螯肢動物亞門，所以並不算螃蟹，且其為底棲性，生活於砂質之淺海海底，晚上才會出沒。鱟是雜食性的動物，以小型海蟲或軟體動物等為主食，雌性的體型會比雄性來得大，且都會共移動，也被稱為「鴛鴦魚」，一般而言，野生的鱟大約可以活至少20年以上。

▲（圖／翻攝自Instagram／@adventorin）

▲直接爬上手超親人。（圖／翻攝自Instagram／@adventorin）

影片發出後高達5421萬觀看，網友紛紛留言「這真是上帝完美的作品」、「這麼久都沒有進化外型，可見一開始的外表就很完美」、「這真的無害嗎？」、「上面兩顆凸凸的是不是眼睛」、「看久了長的還滿可愛的」、「怎麼覺得有點想吃」，開了眼界的大家感受到世界帶來的震撼，也同時希望這麼特別的生物不會滅絕。

關鍵字： 活化石夫妻魚鴛鴦魚佛羅里達美國蜘蛛

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