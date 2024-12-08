臘腸狗發現沒肉吃　立刻上演「笑容消失術」生氣齜牙

▲臘腸犬發現今天沒肉吃，秒變臉齜牙生氣。（圖／翻攝自X／@wanwanmaturi）

記者賈沐蓉／綜合報導

Chacha是一隻住在日本的臘腸犬，這天牠以為今天飯裡會有肉，滿心期待地等著飼主準備美食，卻沒想到最終仍是只有狗飼料。當Chacha發現期待的肉肉消失時瞬間變臉，氣得齜牙瞪著飼主，豐富的表情變化全被飼主的家人拍下，照片分享至網路後，至今已吸引超過 14 萬次點閱。

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▲Chacha以為今天有肉吃，露出期待的表情。（圖／翻攝自X／@wanwanmaturi）

社群平台X帳號@wanwanmaturi分享的照片中，可以看到Chacha開心地望著正在準備食物的飼主，專注到連舌頭都露出來了，顯得迫不及待想嘗到肉味。然而等牠發現只有狗飼料時，表情從期待轉為錯愕，大大的眼睛瞪著飼主，彷彿在問「真的沒有肉嗎？」，當Chacha認清事實後立刻瞬間變臉，齜牙瞪著飼主無聲表達自己的不滿。

平時的Chacha就是一隻表情極其豐富的狗狗，甚至學會擺出「鄙視」的表情，每當飼主不給骨頭零食時，牠就會擺出這個表情。Chacha的「笑容消失術」逗樂了不少網友，大家紛紛在留言區回應「表情太豐富了哈哈」、「這也太可愛了吧！」，還有人開玩笑說「我拿肉肉給你，有雞胸肉喔！」飼主則幽默地用Chacha的口吻回應「我要吃！」。

▲Chacha：怎麼沒有肉肉？你這個人類不行齁...（圖／翻攝自X／@wanwanmaturi）

▲Chacha：聽說有人要請我吃肉肉，太棒啦！（圖／翻攝自X／@wanwanmaturi）