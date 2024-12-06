大橘愛睏鑽被窩　努力嘗試卻「中途斷電」原地趴下睡著

▲愛睏的大橘嘗試鑽進被窩，累壞的牠乾脆原地趴下開睡。（圖／翻攝自X／@kagisuzu0531）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本橘貓玲（すず，Suzu）想鑽進貓睡袋，但是牠太睏了，在找入口的過程中突然「斷電」，乾脆趴在貓窩上原地入眠，這治癒人心的一幕恰好被飼主拍下。

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▲玲：好累啊乾脆直接睡吧ZZZ...（圖／翻攝自X／@kagisuzu0531）

在X帳號@kagisuzu0531分享的照片中，玲瞇著眼睛趴在貓窩旁邊，一手伸進貓窩內，另一隻手扒著被子邊緣，腦袋雖然很想睡，但身體還在思考該怎麼鑽進去。然而貓窩是以日式睡袋的造型，需要找一下入口，想睡覺的玲在一番奮鬥後接受了周公的召喚，直接趴在上面睡著了。

玲是隻愛吃的橘貓，只要飼主打開洋芋片就會立刻出現，坐在桌子上用眼神逼奴才分一口。飼主將「貓進被窩斷電」的照片上傳至網路，許多網友被玲的睡姿萌倒留言「沒關係...這樣就可愛」、「玲經常這樣睡覺嗎哈哈」、「貓：這樣就好ZZZ...」。

▲玲發現飼主在吃零食，於是跳上桌眼神施壓。（圖／翻攝自X／@kagisuzu0531）