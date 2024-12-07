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橘貓坐電毯眼神質問「怎麼不暖」　奴才苦笑：你太早起啦

▲橘貓坐電熱毯「發現沒有變暖」　眼神質問奴才苦笑：你太早起啦。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

▲橘貓坐電熱毯發現不熱，原來是因為奴才還沒開。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本飼主家中養了一對橘貓兄弟小凱（カイちゃん，Kaichan）與小酷（クウちゃん，Kuuchan），這天小凱大清早出現在家中的電熱毯上，卻發現怎麼躺都不會變暖，原來是因為牠起床的時間太早，沒人幫忙啟動電熱毯。奴才起床發現愛貓坐在電熱毯上，眼神質問為什麼這裡不會熱，他趕緊拍下這好笑的一幕。

社群媒體X帳號＠kunyan_kainyan分享，小凱端坐在家中的電熱毯上，眼神盯著正在拍攝的飼主，像是在質問奴才「為什麼毯子沒變熱？」，然而照片中電熱毯的插頭尚未插進插座，無論等再久毯子都不會開始加溫。飼主被小凱的呆萌行為逗樂，也在貼文中幽默吐槽愛貓「你比人類早起的話，這個當然不會暖啊…」。

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飼主補充自己沒辦法早起的原因，原來一早睜眼就發現小酷壓在自己身上。不過飼主後來也迅速啟動電熱毯，貓咪也很愉快的窩在毯子上。目前這則貼文已經累積超過300萬次的點閱率，網友們也紛紛留言表示「好可愛啊」、「貓：喂人類，早點起床吧...」、「牠看起好困惑哈哈」。

▲橘貓坐電熱毯「發現沒有變暖」　眼神質問奴才苦笑：你太早起啦。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

▲小酷壓在飼主身上，導致他沒辦法早起。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

▲橘貓坐電熱毯「發現沒有變暖」　眼神質問奴才苦笑：你太早起啦。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

▲小凱終於盼到電毯變溫暖。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

關鍵字： 橘貓電熱毯

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